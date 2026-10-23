Vicepresidente José Manuel Restrepo lidera en Medellín los encuentros del Plan Nacional de Desarrollo

La Vicepresidencia de la República,el Departamento Nacional de Planeación (DNP) la Presidencia de la República y iniciaron una nueva jornada de mesas de trabajo territorial en la capital del departamento de Antioquia.

Vicepresidente José Manuel Restrepo impulsa plan para renovar y generar empleo en esta región de Colombia

El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, encabezó la delegación del gobierno nacional para coordinar la construcción de los encuentros regionales vinculados a la hoja de ruta presupuestal y de políticas públicas del país. Restrepo anunció su llegada a Medellín para liderar los encuentros regionales del Plan Nacional de Desarrollo.

Abelardo De La Espriella citó a reunión a José Manuel Restrepo en la Casa de Nariño, ¿de qué hablaron?

Durante el inicio de las sesiones institucionales en la capital antioqueña, el alto funcionario destacó la importancia de consolidar un trabajo articulado con las autoridades locales y los sectores comunitarios para la ejecución de los programas gubernamentales.

En sus declaraciones oficiales, Restrepo subrayó los lineamientos estratégicos impulsados por la administración central para dinamizar la economía regional. “Ya estamos en Medellín para participar de los encuentros regionales del Plan Nacional de Desarrollo, una hoja de ruta que se construye trabajando unidos”, manifestó el vicepresidente al ratificar la importancia del departamento en las metas nacionales.

Alcance territorial e impacto de la Misión Crecer en Antioquia

Los encuentros regionales forman parte de los mecanismos de concertación ciudadana y técnica que alimentan la estructuración de las políticas públicas y la asignación de recursos presupuestales en las regiones.

En este escenario, la agenda gubernamental busca priorizar proyectos de infraestructura, competitividad e inclusión social adaptados a las necesidades del territorio antioqueño. José Manuel Restrepo afirmó que Antioquia tendrá un rol protagónico en el marco de la denominada Misión Crecer.

El Plan Nacional de Desarrollo constituye el marco legal que rige la inversión pública en Colombia, integrando propuestas ciudadanas recolectadas en diversos puntos de la geografía nacional.

A través de este esquema descentralizado, las autoridades nacionales y departamentales evalúan la distribución de fondos provenientes del Presupuesto General de la Nación, el Sistema General de Participaciones y recursos propios territoriales para financiar las metas sociales y económicas del cuatrienio.