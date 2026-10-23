Llaman “cínico” a Petro por mensaje en X: le refrescaron la memoria en cinco puntos

Hernán Cadavid, senador del Centro Democrático, llamó “cínico” al expresidente Gustavo Petro, luego de que este compartiera un mensaje en X en el que dijo, entre líneas, que durante su mandato buscó hacerle frente al narcotráfico a través de la negociación sociojurídica de la fracasada paz total.

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“Se ha presentado un proyecto de impunidad a testaferros y financiadores del narcotráfico. Como lo dijo la Corte Constitucional, si no se amarra el beneficio jurídico a la verdad, no es más que impunidad y promoción de más narcotráfico y más violencia. Toda la crítica que se hacía a los procesos de paz que promovimos anclados a decir la verdad y desmantelar el narcotráfico, a través de la negociación socio/jurídica, hoy palidecen ante la impunidad y promoción del narcotráfico que genera el proyecto de Lara, hoy defenestrado por la extrema derecha de Ordóñez”, dijo puntualmente Petro en su escrito en X, en horas de la mañana de este 22 de octubre.

Por lo tanto, el congresista Cadavid aprovechó para hacerle un recordatorio al expresidente. El congresista del uribismo lo hizo a través de cinco puntos: “Hombre, no. No se puede ser más cínico, @petrogustavo. Su modelo de impunidad le dejó al país:

767 líderes sociales asesinados.

162 firmantes del acuerdo asesinados.

28.000 hombres en armas.

Suspensión de extradiciones.

Liberó a Calarcá y otros sin paradero”, le dijo puntualmente el senador a Petro.

A propósito, el pasado miércoles, Cadavid volvió a cuestionar la llamada paz total del gobierno Petro. Lo anterior, luego de que se aprobara en primer debate, en el Congreso, la Ley de Sometimiento.

“Se acabó la mal llamada ‘paz total’. Acabamos de aprobar la Ley de Sometimiento en primer debate: se acaba la impunidad y se establecen nuevas reglas para quienes quieran someterse a la justicia. La ley y la seguridad de los colombianos deben estar por encima de todo”, manifestó el congresista.