Abelardo De La Espriella divulgó mensaje por medio de un canal que pocos conocían: “Esto apenas comienza”

Dentro de la estrategia de comunicaciones que tiene el Gobierno nacional del presidente Abelardo De La Espriella, están sus redes sociales. Herramienta que se ha convertido en una de las más fuertes para la divulgación de políticas públicas y decisiones.

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Fue el caso, por ejemplo, del anuncio que dio el mandatario colombiano sobre la salida del Gobierno del ministro del Interior, Rodrigo Lara, decisión que plasmó en su cuenta personal de X.

Sin embargo, una publicación que hizo De La Espriella no pasó desapercibida. Ya que la hizo a través de un canal de difusión que pocas personas conocían que tenía el jefe de Estado, se trata de un canal de WhatsApp.

Allí, el mandatario colombiano indicó: “¡Y esto apenas comienza! Continuaré tomando decisiones para reducir el gasto, eliminar los despilfarros y poner en orden las finanzas públicas”.

“Los recursos de los colombianos deben administrarse con austeridad, responsabilidad y transparencia. ¡El Estado tiene que aprender a gastar menos y mejor! ¡Bienvenidos a la Patria Milagro! ¡Firme por la patria! ¡Viva Cristo Rey!”, insistió el jefe de Estado en ese canal de difusión.

Mensaje del presidente Abelardo De La Espriella en canal de WhatsApp Foto: Mensaje del presidente Abelardo De La Espriella en canal de WhatsApp

Ese mensaje va de la mano de una reciente publicación que hizo sobre medidas de austeridad y recorte del gasto.

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“¡EL AJUSTE FISCAL YA ESTÁ EN MARCHA! ¡$13,8 BILLONES MENOS EN EL GASTO DEL ESTADO! Con la firma del Decreto 1585, el Gobierno de la Patria Milagro concreta el primer gran ajuste fiscal de 2026: $ 3 billones menos en funcionamiento: reducción de contratos de prestación de servicios y eliminación de compras innecesarias. $4 billones menos en el servicio de la deuda, gracias a la mejora en la tasa de cambio. $6,8 billones menos en contratación que no alcanzará a ejecutarse o que no responde a las prioridades nacionales”, anotó finalmente en su cuenta personal de X el jefe de Estado.