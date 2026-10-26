Colombia logra emisión récord de deuda externa por USD $5.200 millones

Colombia logró la mayor venta individual de bonos de su historia en el mercado internacional, por un total de USD $5.200 millones. La operación superó la cifra récord alcanzada en enero, que había sido de USD $4.950 millones. Además, las ofertas llegaron a USD $16.000 millones, lo que significó tres veces más de lo que el país buscaba captar.

Gobierno canjeó $10,3 billones en deuda pública y extendió sus plazos de pago

De acuerdo con un informe de IFR, el servicio de información financiera de LSEG citado por Bloomberg, la transacción se dividió en tres pagos a largo plazo: un grupo de bonos vencerá en 2032, otro en 2037 y el último en 2056.

Gracias al alto interés de los compradores, el país logró pagar intereses más bajos que los previstos al inicio de las negociaciones. Colombia pagará una tasa anual del 7,05 % para los bonos de 2032, del 7,65 % para los de 2037 y del 8,15 % para los de 2056. La estructuración estuvo a cargo de BBVA Securities, Itaú BBA y J. P. Morgan.

Las condiciones del contrato

Según la solicitud del Gobierno colombiano ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), los títulos se venderán en montos mínimos de USD $200.000 y cuentan con la garantía directa del Estado.

Esto significa que tienen la misma prioridad de pago que cualquier otra deuda internacional no asegurada del país. Asimismo, el Gobierno se reservó la opción de pagar la deuda antes de su vencimiento, previa notificación con una antelación de entre 10 y 60 días.

Para proteger a los inversionistas, cualquier cambio importante en el contrato requerirá el voto a favor de entre el 66,67 % y el 75 % de los tenedores de los bonos. Además, Colombia solicitó inscribir estos papeles en las bolsas de Luxemburgo y Londres para facilitar su negociación comercial.

Colombia pagará una tasa anual del 7,05 % para los bonos de 2032, del 7,65 % para los de 2037 y del 8,15 % para los de 2056. Foto: Getty Images

¿Por qué salir a pedir prestado al mercado internacional?

La razón principal para buscar este dinero es cubrir las necesidades urgentes de caja del Estado ante un faltante presupuestal estimado en USD$3.000 millones para este año, mientras que el dinero restante servirá para adelantar pagos correspondientes a 2027.

Aunque el plan financiero del Gobierno nacional ya contemplaba buscar recursos en el exterior por USD$3.600 millones, esta colocación refuerza su liquidez para el cierre del año.