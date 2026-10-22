Gasto de intereses de deuda sigue llevándose buena parte del recaudo tributario, según el CARF

El seguimiento periódico que hace el Comité Autónomo de la Regla Fiscal-CARF sigue enviando señales que no se pueden perder de vista, si se busca enderezar la economía del país y, sobre todo, torcer el cuello al déficit fiscal que está salido de la ruta de unas finanzas sanas.

Algunas variables mejoraron levemente mientras que otras empeoraron o se mantuvieron estables, pero hay algo que en particular debe estar en foco: el aumento en la demanda de recursos de los impuestos para pagar la deuda, pues de nada sirve que se aumente el recaudo si se va en pagar obligaciones y no en promover la inversión y el desarrollo.

Daniel Wills, director del CARF Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

Según el nuevo análisis del CARF, el recaudo bruto acumulado a agosto 2026 se ubicó en 216,6 billones de pesos, lo que equivale a 9,6 % por encima del recaudo del mismo periodo en 2025 (3,1 % en términos reales).

Por el lado del gasto, el CARF halló que el primario, es decir, el conjunto de desembolsos de dinero que realiza el sector público para su funcionamiento, inversión, transferencias y subsidios, sin incluir el pago de intereses, comisiones u otros costos asociados a la deuda pública acumuló una cifra equivalente al 13,2 % del producto interno bruto-PIB, ligeramente menor al gasto total (incluyendo pago de intereses y deuda), que fue de 15,5 %.

Recaudo tributario Foto: El País

Una de las conclusiones a las que llega el CARF evidencia lo sucedido: “frente a agosto de 2025, el gasto total fue 0,3 % del PIB mayor, mientras que el gasto primario fue 0,2 % del PIB menor”.

Pago de intereses

Oficialmente, se habla del abultado gasto que hace el gobierno en términos de la deuda. De hecho, la mayor parte del presupuesto 2027 es para el funcionamiento y la deuda, castigando así la inversión.

En ese sentido, según halló el Comité Autónomo, el gasto de intereses se llevó una buena tajada del recaudo tributario. Representó el 27,8 % de los ingresos tributarios, un nivel superior al promedio histórico (24,4 %).

Entre tanto, el déficit primario acumulado a agosto fue 1,8 % del PIB, lo que implica que se deterioró en 0,4 % del PIB frente a julio.

Con respecto a la deuda, el CARF también encontró que la financiación externa ganó participación en el total de la deuda en agosto, hasta ubicarse en 21,3 %. “El aumento frente a julio obedeció principalmente a la depreciación del peso colombiano frente al dólar, con un nivel de tasa de cambio 2 % más alto que el mes anterior, en contraste con la dinámica observada en los últimos meses”, dice el informe.