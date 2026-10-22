Esposa de Rodrigo Lara reaccionó a su salida del Gobierno de Abelardo De La Espriella: “En 76 días”

Rodrigo Lara formalizó su salida del Ministerio del Interior este jueves, 22 de octubre, mediante una carta dirigida al presidente Abelardo De La Espriella. En el documento, el funcionario hizo un balance de su gestión durante los primeros 76 días de la actual administración y expuso las principales iniciativas que deja en desarrollo.

Jerome Sanabria no se contuvo, reaccionó a la salida de Rodrigo Lara del Gobierno y vaticinó detalle: “Ojalá que me equivoque”

La renuncia se conoció luego de que el jefe de Estado anunciara públicamente, a través de sus redes sociales, que Lara no continuaría al frente de esa cartera. El pronunciamiento presidencial se produjo mientras el ministro se encontraba en el Congreso de la República, donde se adelantaba el debate de la ley de sometimiento.

La salida del funcionario coincide con un momento importante para la agenda legislativa del Gobierno, que busca impulsar propuestas relacionadas con la seguridad y la justicia. En ese escenario, el cambio en el Ministerio del Interior se suma a los movimientos recientes dentro del gabinete presidencial.

Ante la renuncia, María José Valenzuela, esposa de Lara, reaccionó a su salida del Gobierno y compartió un emotivo mensaje para expresar su sentir. Las palabras se enfocaron en las labores que llevó a cabo en los 76 días que duró en el cargo, además de los detalles personales que siempre salieron a flote.

“Hoy la vida me confirma que me casé con un caballero. Así es mi Rodri @rodrigolararestrepo, un hombre de principios, que actúa con respeto y dignidad”, dijo en primer lugar en el post de su cuenta de Instagram.

“Te quiero con toda mi alma y estoy profundamente orgullosa de ti. Si esto pudiste hacer en 76 días, ¿te imaginas todo lo que puedes lograr?”, agregó.

Varias personas reaccionaron a este mensaje, elogiando la unión que tienen desde hace muchos años. Otros se enfocaron en el trabajo que realizó el político mientras fue parte del equipo del mandatario.