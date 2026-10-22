Rodrigo Lara presenta su renuncia al MinInterior tras conocer el anuncio de Abelardo De La Espriella en sus redes sociales

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, presentó su renuncia irrevocable al cargo este jueves, 22 de octubre, en una carta dirigida al presidente Abelardo De La Espriella, en la que hizo un balance de su gestión durante los primeros 76 días del Gobierno y destacó los principales proyectos que deja en marcha.

Iván Cancino, ministro de Justicia, reaccionó en pleno Congreso a la salida de Rodrigo Lara del Gobierno

Rodrigo Lara, ex ministro del Interior. Foto: Ministerio del Interior.

La salida del funcionario se conoció después de que el presidente De La Espriella anunciara en sus redes sociales que Lara dejaría el cargo, mientras el ministro se encontraba en el Congreso de la República, en medio de la discusión de la ley de sometimiento.

El episodio se produjo en un momento clave para la agenda legislativa del Ejecutivo, que busca avanzar en sus iniciativas de seguridad y justicia.

Así reaccionó el Congreso y el gabinete a la salida de Rodrigo Lara del Gobierno

Rodrigo Lara, ex ministro del Interior Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana.

En la carta, Lara formalizó su decisión de manera “libre, voluntaria e irrevocable” y precisó que su salida tendrá efectos a partir de la fecha en que sea aceptada.

El ahora exministro también agradeció al mandatario por la confianza depositada en él y aseguró que está dispuesto a realizar un empalme ordenado con el designado para sucederlo.

Rodrigo Lara y el momento en que empacó sus cosas y se marchó, en pleno debate de Ley de Sometimiento

Rodrigo Lara, ex ministro del Interior; imagen de referencia de grupo armado ilegal. Foto: Ministerio del Interior/AFP.

“Servir al país desde el Ministerio del Interior ha sido un gran honor”, escribió el funcionario, quien manifestó su disposición a entregar la información sobre los asuntos pendientes para garantizar la continuidad de los compromisos adquiridos con el Congreso, las entidades territoriales y la ciudadanía.

Uno de los puntos centrales de la carta es el balance de las medidas impulsadas durante su paso por la cartera. Lara aseguró que su administración eliminó 557 contratos de prestación de servicios que calificó como correspondientes a contratistas fantasmas y recortó, y devolvió al Ministerio de Hacienda 103.000 millones de pesos destinados a programas sociales.

Rodrigo Lara, ex ministro del Interior. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Asimismo, señaló que una auditoría forense permitió identificar presuntas irregularidades por cerca de 60.000 millones de pesos en la Dirección Nacional de Bomberos, hallazgo que, según indicó, fue puesto en conocimiento de las autoridades para su eventual judicialización.

El ministro también destacó la expedición del Decreto 1525 de 2026 sobre protesta social y los avances en la reforma de la consulta previa, una de las apuestas que presentó como prioritarias durante su gestión.