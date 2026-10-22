Partido Conservador respaldó llegada de Alejandro Ordóñez al MinInterior: “Estamos seguros de que hará un gran papel”

El remezón en el Ministerio del Interior tras la salida de Rodrigo Lara y la llegada de Alejandro Ordóñez generó múltiples reacciones en el Congreso y en las bancadas de distintos sectores.

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Una de las primeras colectividades en respaldar la llegada del embajador de Colombia ante la OEA a ese cargo fue el Partido Conservador, que ha apoyado la carrera política del exprocurador desde sus inicios.

“Damos la bienvenida al nuevo ministro del Interior, Alejandro Ordóñez Maldonado; su trayectoria jurídica, la firmeza de sus convicciones y experiencia en el servicio público marcan el inicio de una nueva etapa, que tiene importantes desafíos para el país y defensa del Estado de derecho. Estamos seguros de que hará un gran papel en esta cartera ministerial”, dijo el partido.

El presidente de la colectividad, Efraín Cepeda, destacó que es un “jurista a toda prueba” y recordó que ha sido magistrado del Consejo de Estado, procurador general, embajador, entre otros cargos públicos.

Por su parte, desde el Partido Conservador le expresaron al exministro Lara su reconocimiento por “su vocación democrática y compromiso con el servicio público”, y le desearon suerte en los nuevos proyectos que emprenda.

Desde el comienzo de su carrera política, Ordóñez hizo parte de las juventudes conservadoras de Santander, de donde es oriundo, y siempre se ha caracterizado por mantener en su estilo político los valores que representa esta corriente y la colectividad, como la familia, las tradiciones, la religión católica, entre otros.

Gracias al respaldo del Partido Conservador, llegó a ser concejal de Bucaramanga a finales del siglo pasado.

Alejandro Ordóñez pasará de ser embajador en la OEA a ministro del Interior. Foto: Colprensa

En las elecciones de 2018, Ordóñez se midió en la denominada Gran Consulta, en la que se impuso como candidato de la derecha en el país el expresidente Iván Duque, respaldado por el Centro Democrático. Allí también compitió la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez, otra de las figuras del Partido Conservador.

La llegada de Ordóñez al Ministerio del Interior ha generado múltiples reacciones en el mundo político. El presidente del Senado, Honorio Henríquez, del Centro Democrático, le deseó éxitos en su nueva labor. “Al doctor Alejandro Ordóñez, nuestros mejores deseos de éxitos en esta nueva responsabilidad”, dijo Henríquez.

“El ministro del Interior tiene responsabilidades y competencias que trascienden la agenda legislativa, incluyendo el relacionamiento con líderes comunitarios, alcaldes, gobernadores y otras ramas del poder público. De ahí que la exigencia de resultados en esta cartera sea de la mayor importancia, así como la comunicación permanente con el presidente”, afirmó el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical.