“Rumbo a la Libertadores”: así reaccionó José Ordóñez cuando Santa Fe le empató la serie a su Bucaramanga del alma a poco del final

¿Cómo reaccionó José Ordóñez cuando Santa Fe, luego de un 3-1 a favor en el marcador global, les empató la serie en cuestión de tres minutos y a cinco minutos de terminar el partido? Así lo describió: “Sí lo pensé (que de nuevo perderían y los 75 años de espera se prolongarían). Yo ya me estaba metiendo en la cabeza que no está perdido quien vuelve y se levanta y lucha. Me lo metí en la mente y dije ’vamos para el segundo semestre’”, le dijo a Caracol Radio. “No es lógico que un equipo que viene ganando holgadamente, le empaten, le ganen y luego vaya a los penales y termine ganando los penales. Eso lo que muestra es el fortalecimiento psicológico. Si ustedes ven las imágenes, Dudamel (Rafael Dudamel, técnico de Bucaramanga) siempre les estaba señalando la cabeza, pidiendo sangre fría. Y cuando ustedes ven los cobros fue la frialdad, el sentido de concentración y estos muchachos lo sacaron adelante”, aseveró.