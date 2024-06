“Me acaban de negar el acceso a un reality”: confiesa el famoso José Ordóñez

José Ordóñez, famoso en Colombia por el programa ‘Ordoñese de la Risa’, en 1995, reveló que, pese a su fama, su talento, su reconocimiento entre millones de colombianos, un canal le negó la participación en un reality. Según dijo, se la negaron porque tenía menos seguidores en redes sociales de los que ellos exigían y le ofrecían un monto por participar muy inferior al que él esperaba. Esto bajo el argumento de que él ya no estaba de moda.

“Yo leo, me preparo”, dijo, al indicar que él se mantiene vigente, da conferencias por el mundo y, en su calidad de persona entregada a Dios como cristiano, ha crecido mucho más. En ese sentido, lamentó que un canal le pida más seguidores que talento y le ofreciera un monto ofensivo con tal de participar.

Bucaramanga vs. Santa Fe hace viral a José Ordóñez, famoso por ‘Ordóñese de la Risa’: "los memes se han multiplicado"

Vea aquí su explicación sobre el particular:

Ordóñez instó a las nuevas generaciones a formarse, a los humoristas a reinventarse y a valorar la profesión, so pena de que ocurran cosas como las que comentó sobre el reality.

De otro lado, José Ordóñez habl ó del partido y de la posibilidad de que su querido Atlético Bucaramanga sea campeón, por primera vez en la historia. “Mi padre y toda mi familia; mi padre que ya falleció, era hincha de Santa Fe y siempre que íbamos a ver el Bucaramanga contra el Santa Fe, nuestro corazón, tanto el de él, como el mío, estaba dividido, pero obviamente yo soy más hincha de Bucaramanga, así oficial, de esos que me sueñan con el Atlético Bucaramanga y espero que este año se nos cumpla el deseo de ir ‘rumboo a La Libertadores ’”.

“Hasta los 10 años fui hincha de Millonarios porque vivíamos en Bogotá. Yo no soy nacido en Bucaramanga; yo soy nacido en Bogotá, pero la notaría del registro se incendió y a los pocos años nos vinimos a vivir en Bucaramanga y a mi me registraron como nacido en Bucaramanga”, recordó, al decir entre risas que los hinchas de Millonarios le echan en cara que el cuadro azul ganó a Atlético Junior y les ayudó a los bumangueses a llegar a la gran final. Él, dijo, les responde recordando que el mismo cuadro azul mandó a ‘Bucaros, Bucaros’ a la B en alguna oportunidad. Así que, dijo riendo, ya no le cae mal el cuadro azul.