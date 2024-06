Bucaramanga vs. Santa Fe hace viral a José Ordóñez, famoso por ‘Ordóñese de la Risa’: “Los memes se han multiplicado”

De acuerdo con el comediante, por estos días han aumentado los memes en las redes sociales en su contra. “Los memes se han multiplicado y hay uno por ahí donde yo estoy así, que ‘este año sí vamos rumbo a la Libertadores’, que era una sección que hacíamos en ‘Ordóñese de la Risa’ con Carolina Sarmiento y que se popularizó mucho. Digamos que 75 años de historia de un equipo que no ha ganado nada, nosotros somos como un lote baldío, o sea no tenemos títulos ”, comentó.

Además, el humorista dijo estar ilusionado porque a los hinchas del Bucaramanga se les podría dar “el milagro” de por fin obtener un título. No obstante, dijo tener sentimientos encontrados en estos momentos.

“Mi padre y toda mi familia; mi padre, que ya falleció, era hincha de Santa Fe y siempre que íbamos a ver el Bucaramanga contra el Santa Fe, nuestro corazón, tanto el de él, como el mío, estaban divididos; pero, obviamente, yo soy más hincha de Bucaramanga, así oficial, de esos que me sueñan con el Atlético Bucaramanga y espero que este año se nos cumpla el deseo de ir ‘rumboo a la Libertadores ’”, agregó Ordóñez en Vicky en SEMANA.

“ Hasta los 10 años fui hincha de Millonarios porque vivíamos en Bogotá. Yo no soy nacido en Bucaramanga; yo soy nacido en Bogotá, pero la notaría del registro se incendió y a los pocos años nos vinimos a vivir en Bucaramanga y a mí me registraron como nacido en Bucaramanga”, recordó.

“Bucaramanga me ha sacado muchas lágrimas, frustración. Para ser hincha del Bucaramanga, uno tiene que ser altamente tolerable a la frustración porque no es fácil. El único miembro fundador de la Dimayor que queda, que no ha sido campeón (Bucaramanga). Así que fue una sensación muy maravillosa desde entonces. Además, adopté un amor por Bucaramanga, por Santander”, destacó Ordóñez en Vicky en SEMANA.