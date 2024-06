“Me presenté en ‘Sabados Felices’, gané un carro y me lo robaron; me fui de la iglesia y luego le pedí perdón a Dios y regresé”

José Ordóñez, famoso humorista colombiano, habló con ‘Vicky en SEMANA’. En el marco de la entrevista por el partido de Atlético Bucaramanga contra Independiente Santa Fe, por la ida de la final del fútbol colombiano, este sábado a las 7:30 p.m., el famoso comediante fue consultado por su decisión de ser pastor.

José Ordóñez, famoso en Colombia por el programa ‘Ordoñese de la Risa’, en 1995, reveló que todo pasó luego de su presentación y triunfo en el también reconocido programa ‘Sábados Felices’, de Caracol Televisión. “Yo de joven había sido evangélico, había ido a una iglesia bautista, voy en el 88 y me presento en ‘Sábados Felices’, me gano un carro y me lo roban. Siendo de condición muy humilde, nunca había tenido nada y eso hace que yo me ofenda y me vaya de la iglesia y le juré a Dios que nunca iba a regresar a una iglesia cristiana”, comentó, inicialmente.

“Pero luego, en el año 96,97, con mi hogar completamente destruido, con un divorcio a cuestas, causándole mucho dolor a mis hijos, recordé el camino de vuelta y regresé, le pedí perdón a Dios por lo que había hecho y le pedí que me devolviera a mi esposa, que me devolviera a mis hijos y que no me dejara cometer el mismo error que había cometido mi padre conmigo, mi abuelo con él y todos los de las generaciones anteriores, que siempre habían abandonado a sus esposas”, agregó.

El apartado de José Ordóñez hablando de los momentos difíciles de su vida, que lo llevaron a ser pastor:

Posteriormente, dijo, le pidió a Yasmith, su esposa, le suplicó que lo perdonara y volvieron. Ahora recorren el mundo hablando de humor y del poder de Dios. En 19 países, explicó, ha contado su relato por un espacio de dos horas. “Soy pastor de familias, de matrimonios, con los valores de hacer reír, con valores y principios”.

“Le dí sentido a mi vida”, agregó José Ordóñez al indicar que mucha gente le reclama porque no siguió en el mundo de la televisión, que lo catapultó en Colombia en la década de los 90. A su modo de ver, él prefirió recuperar a la familia. “Tengo 35 años de casado, cuatro hijos que ya se fueron de la casa. Si yo no hubiera tomado esa decisión estaría en la cárcel, en un centro de rehabilitación de alcohólicos o estaría muerto”.

El humorista también dijo que un canal privado le propuso tres veces volver a hacer ‘Ordoñese de la Risa’, pero él le respondió que estaba recuperando a su familia y que prefería hogar que fama.

La entrevista completa con el comediante José Ordóñez:

José Ordóñez también hizo una profunda reflexión sobre la fama que pudo extender, luego de los 90, frente a la vida de pastor que eligió: “Yo veo que hay muchos comediantes y gente muy famosa con millones de seguidores en las redes sociales y yo digo sí, pero me acuesto a dormir a la una de la tarde y echo motoso. Sí, pero yo me acuesto y amo a mi esposa, sí, pero yo tengo cuatro hijos de los que me siento orgulloso, sí, pero tengo una vida agradable que Jesús me dio. Hay cosas que, verdaderamente, valen más. Cuando se apagan las luminarias, cuando se apaga la cámara de televisión, cuando todo termina: ¿qué te queda, qué nos queda? Y a mí me queda mucho. Yo termino esta entrevista con ustedes y me voy a ir a jugar con mi nieto, que me está esperando allá en la sala, al lado de mi esposa. Eso es lo que verdaderamente vale”.

De otro lado, José Ordóñez habló del partido y de la posibilidad de que su querido Atlético Bucaramanga sea campeón, por primera vez en la historia. “Mi padre y toda mi familia; mi padre que ya falleció, era hincha de Santa Fe y siempre que íbamos a ver el Bucaramanga contra el Santa Fe, nuestro corazón, tanto el de él, como el mío, estaba dividido, pero obviamente yo soy más hincha de Bucaramanga, así oficial, de esos que me sueñan con el Atlético Bucaramanga y espero que este año se nos cumpla el deseo de ir ‘rumboo a La Libertadores’”.

“Hasta los 10 años fui hincha de Millonarios porque vivíamos en Bogotá. Yo no soy nacido en Bucaramanga; yo soy nacido en Bogotá, pero la notaría del registro se incendió y a los pocos años nos vinimos a vivir en Bucaramanga y a mi me registraron como nacido en Bucaramanga”, recordó, al decir entre risas que los hinchas de Millonarios le echan en cara que el cuadro azul ganó a Atlético Junior y les ayudó a los bumangueses a llegar a la gran final. Él, dijo, les responde recordando que el mismo cuadro azul mandó a ‘Bucaros, Bucaros’ a la B en alguna oportunidad. Así que, dijo riendo, ya no le cae mal el cuadro azul.