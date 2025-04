Francisco Chaverra rompió el silencio sobre la ‘paradiña’: destapó petición de sus compañeros

Chaverra no se guardó absolutamente nada para decir que es solo diversión dentro del terreno de juego. Además, indicó que es una decisión de los jueces centrales sacar tarjeta amarilla. También reveló que sus compañeros le piden que no la haga.

“ La ‘Chaverrinha’ es diversión, pero ya es una decisión de los árbitros sacar amarilla. Los compañeros antes de que inicie el partido me dicen que no me pare en el balón, pero toca hacerla ”, manifestó Francisco Chaverra.

“Yo entiendo eso como una provocación, no le encuentro ninguna otra explicación. No es una acción de juego, porque un jugador le tira un túnel a otro y lo supera, es decir, es una jugada de engaño para superar un rival. Pero esto es una provocación, no puede tener otra interpretación, no tiene sentido”, afirmó en As Colombia.