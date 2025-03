Así reaccionó Falcao cuando le hicieron la jugada de Néiser Villarreal: video delata a Millonarios

Andrés Llinás dio su opinión

Llinás fue claro: “Entiendo la molestia de ellos porque nosotros también nos molestamos cuando la hizo Chaverra. En mi caso personal, no es algo que me moleste, pero no es algo que voy a hacer porque no le veo mucho el sentido. No es algo donde esté eludiendo un rival o haciendo algo para ganar”.