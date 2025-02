Radamel Falcao García, el protagonista de esta historia, es considerado como uno de los mejores jugadores de la historia de Colombia, además de caracterizarse, a lo largo de su carrera deportiva, por ser un jugador muy calmado, por lo que verlo enojado y discutiendo con los rivales es algo muy extraño. No obstante, no está exento de que se vea, en ocasiones, involucrado en discusiones con los rivales. Prueba de ello fue lo que ocurrió en el duelo de este sábado ante el DIM.

Declaraciones de González tras la derrota ante el DIM

“Una derrota no puede hacer que yo pierda la cabeza. Hace diez días pensaba algo de un jugador, esto no puede cambiarlo. Iremos mejorando, pero me parece que no es el momento justo venir a decir que se necesita tal jugador o tal posición. Simplemente, es tratar de encontrar las razones de no ser tan profundos”, dijo.