Técnico campeón tira ácida crítica a ‘la paradiña’ de Néiser y Chaverra: “Terminan en un semáforo”

Las discusiones entre la prensa y los aficionados no terminan. Este lunes, 31 de marzo, el director técnico Julio Comesaña , campeón con Junior de todo lo posible en Colombia —Liga, Copa y Superliga—, habló en As Colombia y dio su punto de vista.

“Yo entiendo eso como una provocación, no le encuentro ninguna otra explicación. No es una acción de juego, porque un jugador le tira un túnel a otro y lo supera, es decir, es una jugada de engaño para superar un rival. Pero esto es una provocación, no puede tener otra interpretación, no tiene sentido”, arrancó afirmando Comesaña.