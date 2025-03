Rodallega le hace público pedido a Falcao tras el picante Millonarios vs. Santa Fe: “Posiblemente le escriba”

“Se lo dije a Montero, se lo dije a Llinás , es posible que le escriba a Falcao, para que hablen con él (Néiser) . Yo después aproveché y se lo dije a él (Néiser) que por qué no lo hizo en el partido pasado cuando nosotros íbamos ganando y ninguno de nosotros se burló de ellos, ni parándose en el balón, ni mucho menos haciendo jugaditas que no van al caso”, arrancó afirmando Rodallega en zona mixta de El Campín.

Por la misma línea, siguió: “Le dije: ‘ apréndalo , porque usted es un jugador en proyección, a usted ya lo están mirando de otros lugares y no lo van a comprar por parase encima de un balón, lo van a comprar por hacer goles, por jugar bien, por meter un pase, por desequilibrar; pero no por pararse en un balón cuando va ganando 2-0 y frente a su gente’”.

“Que lo aprenda, no solo él sino los jóvenes. No pueden sentir que porque el estadio está lleno, y van ganando 2-0, y está sobrado por uno menos del contrario, entonces es momento de hacer todo lo que él quiera, no. A ver, él puede seguir haciendo goles, puede seguir haciendo un dribling, eso es normal, pero no que se pare en la pelota porque eso llama a la ofensa”, sentenció Rodallega en su relato.