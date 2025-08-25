José Ordoñez soltó dura confesión sobre secreto que guardó por más de 40 años: “Transformó su dolor en chistes”

José Ordóñez, considerado uno de los humoristas colombianos más reconocidos de la industria del entretenimiento nacional, llamó la atención de miles de personas con una sentida entrevista que dio a un formato televisivo. El artista no dudó en mostrar su lado más vulnerable, reviviendo un episodio de su pasado que lo marcó.

El famoso dialogó con Los Informantes, de Caracol Televisión, navegando por sus inicios, su infancia y su realidad, donde tenía un secreto guardado, y que nadie sabía. Al abrir su corazón, contó una situación que atravesó cuando era solo un niño, y que terminó afectando de una u otra forma su camino.

José Ordóñez, que en el pasado se hizo viral, habló ante cámaras y dio detalles, por primera vez, sobre unos años de su infancia que se vieron golpeados por el abandono, la violencia y el abuso. Aunque guardó silencio por varias décadas, rompió el silencio sobre el trauma de haber sido abusado, cargando con un peso gigante en su interior.

“Era un niño maltratado y solitario que transformó su dolor en chistes”, comentó ante cámaras.

El humorista indicó que desde muy pequeño se sentía distinto al resto, por lo que le costaba encajar en ciertos espacios, hasta en los que su familia se involucraba. Aunque intentaba llevar su realidad de una forma, siempre terminaba siendo foco de percepciones diferentes.

“Mi papá y mi mamá creían que yo estaba loco, que les nació un hijo raro. Mis hermanos tenían capacidad de asociación, jugaban y tenían amigos… yo no tenía amigos. Siempre fui un niño debajo de una mesa jugando con palos y piedras y creaba mis historias debajo de la mesa", contó al formato.

No obstante, su realidad se alteró y aumentó la sensación de aislamiento cuando fue víctima de abuso sexual por parte de los hijos de una familia vecina. El artista tenía solo 9 años, por lo que decidió guardar completo silencio por casi 40 años.

“A mí me decían: ‘Usted por qué no estudia, por qué no sale adelante’. Yo tengo hasta segundo de bachillerato, no tengo más estudio. Yo decía ‘no, a mí me violaron cuando tenía 9 años, mi madre me golpeó, mi padre me abandonó’”, indicó, reviviendo el instante en el que su papá se fue cuando él tenía 16 años.

Tras la risa que detonó en miles de personas a lo largo de los años, el comediante escondió este detalle que lo marcó de muchas maneras, rompiendo el silencio como un proceso de sanación personal. Su cambio se basó en entender a Dios, entregándose a él y a las señales que siempre recibió.

“Yo puedo entender al niño de la calle, al niño maltratado, porque puedo entender a las personas que fueron víctimas de violencia sexual cuando eran niños, yo las entiendo y conozco sus vacíos, porque yo estuve ahí”, aseguró.