Reconocido actor colombiano no se contuvo al destapar cruda realidad detrás de su vida: “Fue duro reconocer que no era mi mamá”

Alberto Saavedra, reconocido artista de la industria de la actuación nacional, quedó como protagonista de una ola de noticias, debido a una revelación que hizo en conversación con un medio. El famoso actor abrió su corazón y comentó acerca de una situación que lo marcó profundamente.

De acuerdo con lo que quedó registrado, el colombiano charló con La Red, de Caracol Televisión, y soltó una confesión relacionada con su vida personal. El talento mencionó la historia sobre cómo se enteró que sus padres realmente no lo eran, descubriendo que había algo detrás de ello.

Según se detalló en la entrevista, Alberto Saavedra se enteró que su papá biológico era una persona cercana a él, la cual intentaba estar pendiente en todo instante. Esta verdad salió a la luz cuando la hermana de aquel hombre se comunicó con él y le dijo que había perdido la vida.

“Hubo una persona que había sido muy especial conmigo, pero yo no lo había tomado por otro lado, murió. A raíz de su muerte, supe que él era mi papá, porque la hermana de él me llamó la noche que él murió y me dijo ‘supe que tenemos que compartir la tristeza’. Le dije ‘¿por qué?’, me dijo ‘porque Augusto es tu papá’. Pero nunca me hablaban de papá, entonces tampoco me interesaba mucho”, relató.

“Lo que me fue sacando de la casa, salí desde muy niño, fue que no respetaran mis inquietudes artísticas, y este señor, que resultó ser mi papá, me escudriñaba y me decía ¿qué vas a hacer?”, recordó, sin sospechar que esa persona era su progenitor.

Por otro lado, Alberto Saavedra puntualizó que lo mismo ocurrió con su mamá, quien le confesó esta cruda realidad, sin darle identidad de la mujer que le dio la vida de forma biológica. Aunque le soltó este detalle, fue algo que la terminó mortificando y afectando por mucho tiempo.

“Ella me dijo: ‘Tampoco soy tu mamá’. Me hubiese gustado saber quién era mi mamá, conocerla. Para ella fue muy duro tener que reconocer que no era mi mamá. A ella en sus años finales yo creo que la mortificó bastante […]. Pienso mucho en mi origen, sin ningún rencor o molestia. Más bien es la curiosidad de saber por qué nunca me lo dijeron y me tuvieron siempre así. A uno le gusta estar en lo cierto de su origen y más que todo por entender por qué soy así y a quién le saqué esto", afirmó.