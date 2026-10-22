Presidente del Senado se pronunció sobre cambio en el MinInterior: “Seguiremos manteniendo una relación de diálogo”

Tras el cambio anunciado en el Ministerio del Interior por parte del presidente Abelardo De La Espriella, el presidente del Senado, Honorio Henríquez, se pronunció sobre este hecho.

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“Respetamos las decisiones sobre la conformación del gabinete, que corresponden exclusivamente al señor presidente de la República. Desde la presidencia del Senado hemos mantenido y seguiremos manteniendo una relación de diálogo, respeto y trabajo armónico con el Gobierno nacional”, afirmó Henríquez.

El presidente del Senado aseguró que para Lara solo tiene gratitud y reconocimiento por su trabajo. En el caso de Alejandro Ordóñez dijo que le desea los mejores éxitos en esta nueva responsabilidad.

Henríquez confirmó que seguirá teniendo la mejor disposición para trabajar con la Casa de Nariño. “El Gobierno nacional cuenta con un Congreso siempre dispuesto al diálogo y a la construcción de acuerdos, en el marco de la independencia de los poderes y la colaboración armónica entre las instituciones, siempre pensando en el bienestar de los colombianos”, dijo el presidente del Senado.

Henríquez, que hace parte de la bancada del Centro Democrático, mencionó que desde esa colectividad siguen comprometidos en respaldar las iniciativas que brinden soluciones de fondo para los ciudadanos.

“Colombia enfrenta grandes desafíos que nos exigen menos confrontación y más diálogo; menos diferencias y más consensos; menos discursos y más resultados”, aseguró. Y recalcó que por encima de los nombres y los cargos está el país.

El presidente Abelardo De La Espriella anunció la salida de Lara en la noche de este miércoles mientras se discutía la Ley de Sometimiento. “Agradezco al doctor Rodrigo Lara Restrepo por su servicio a Colombia”, dijo el mandatario a través de su cuenta de X.

De La Espriella le dio la bienvenida a Ordóñez como ministro del Interior. “Su experiencia, carácter y trayectoria serán fundamentales para afrontar los grandes desafíos de nuestra nación”, destacó el presidente.

Ordóñez llegará a manejar las relaciones del Gobierno con el Congreso. Foto: Colprensa

De La Espriella dijo que mientras llega Ordóñez desde Washington, donde se desempeñaba como embajador de Colombia ante la OEA, el ministro de Justicia, Iván Cancino estará al frente de esa cartera.

“Nuestro Gobierno continúa trabajando con determinación, firmeza y compromiso por el bienestar de todos los colombianos”, afirmó el presidente.

El ministro de Justicia mencionó que se conoce desde hace varios años con Lara y destacó el trabajo que habían hecho juntos.

Aunque Henríquez fue el primer pulso que tuvo que vivir Lara en el Congreso, el presidente de la corporación siempre estuvo dispuesto a lograr consensos con la Casa de Nariño.