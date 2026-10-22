José Jaime Uscátegui y Jaime Arizabaleta se reconciliaron: “Reitero toda mi admiración, aprecio y respeto”

Los congresistas José Jaime Uscátegui y Jaime Arizabaleta, ambos del Centro Democrático, solucionaron sus diferencias.

El careo entre Jaime Arizabaleta y José Jaime Uscátegui en pleno Congreso. Vea lo que pasó

El representante Uscátegui le agradeció a su colega y dijo que se había aclarado lo sucedido entre ambos. “Después de aclarar un leve malentendido reitero toda mi admiración, aprecio y respeto por él como colega”, afirmó junto a un video en el que ambos se saludan y se abrazan.

Por su parte, Arizabaleta dijo que se disculpaba por esa situación. “Todos nos equivocamos y me equivoqué, por eso pido disculpas”, afirmó.

A través de un video agregó que hay momentos en que se debe reflexionar y entender que hay situaciones en las que no se adopta la mejor actitud. “Hablé con José Jaime Uscátegui, que es un miembro de mi partido muy querido, yo le tengo aprecio, él a mí y vamos a echar para adelante”, señaló Arizabaleta.

La diferencia se conoció tras un video grabado en el Congreso en el que se ve a Arizabaleta y a Uscátegui discutiendo aireadamente en la mesa directiva de la Cámara de Representantes en medio de una sesión en la que se debatía la Ley de Sometimiento del Gobierno nacional.

En medio de la tensa situación llegó el representante Daniel Briceño, de esa misma colectividad, quien se percató de la situación y los separó entendiendo que no era la mejor imagen para la bancada del uribismo.

Según conoció SEMANA la discusión se habría generado porque Arizabaleta le reclamó a Uscátegui por el trámite de la ley de encapuchados, que es de su autoría y del representante Julio César Triana, de Cambio Radical.

El careo se dio en medio de la discusión de la Ley de Sometimiento. Foto: Guillermo Torres Reina/SEMANA.

Arizabaleta le habría reclamado a Uscátegui porque el proyecto no fue agendado para esa sesión, mientras que él le habría respondido que se debía a que se le tenía que dar prioridad a los actos legislativos, como lo es la Ley de Sometimiento.

Tras lo ocurrido ambos conversaron y aclararon la situación, entendiendo que no se trataba de un sabotaje, por lo que continuaron con una buena relación entre ambos. Sobre el proyecto de ley de encapuchados se concertó que sería agendado en los próximos días.

Arizabaleta le explicó a los medios de comunicación que se trató de una discusión “normal” entre congresistas sobre la agenda legislativa y que, aunque reconoce que se vio tensa en los videos, en realidad no pasó a mayores. “Lo que quiero es que se me agende la ley anticapuchos, es muy necesaria para el país en esta coyuntura”, mencionó.