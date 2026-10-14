Senado aclaró el papel de los militares con fusil en el Congreso durante las movilizaciones convocadas por Petro: “Yo di la orden”

En medio de las movilizaciones de este miércoles, 14 de octubre, líderes del Pacto Histórico pusieron el grito en el cielo por la presencia de militares armados con fusiles en la terraza del Congreso, un sitio estratégico desde donde se divisó la magnitud de la concentración promovida por el expresidente Gustavo Petro, debido a las inconformidades con los dos primeros meses del Gobierno De La Espriella.

La imagen generó ruido. Gustavo Bolívar, exdirector de Prosperidad Social, se remitió a 1928. “Ciénaga, Magdalena. 6 de diciembre de 1928. Cien años de soledad”, escribió a través de su cuenta oficial de X.

Mientras tanto, Jennifer Pedraza, senadora de Dignidad, hizo varias preguntas: “¿Qué hace la Fuerza Pública con fusiles en las calles y en los techos del Congreso mientras la gente se manifiesta? ¿Quién dio la orden de este despliegue y con qué justificación?”.

Abelardo De La Espriella y Gustavo Petro. Foto: SEMANA

Y a renglón seguido dijo: “Abelardo De La Espriella tiene que responder. Es gravísimo que la ciudadanía salga a las calles a ejercer su derecho a la protesta y se encuentre con hombres armados con fusiles. La protesta pacífica no es una guerra. La ciudadanía no es el enemigo. Un gobierno democrático no puede responder con intimidación armada a quienes ejercemos nuestros derechos”.

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, aclaró el tema este miércoles, 14 de octubre, y le puso punto final.

“El Decreto 1066 de 2015 brinda las garantías de seguridad de los presidentes y expresidentes. Los hombres que usted, congresista Jennifer Pedraza, vio postrados en el Senado, en el Congreso de los colombianos, fui yo quien dio la orden porque la solicitud me la hizo el día de ayer la seguridad del expresidente de la República, Gustavo Petro Urrego”, informó Henríquez.

El expresidente Gustavo Petro, promotor de las marchas de este miércoles. Foto: Anadolu via AFP

Y como prueba, Henríquez pidió al secretario general del Senado, Diego Alejandro González, que leyera la solicitud oficial que hizo al Congreso la seguridad de Gustavo Petro.

“Yo procedí a dar cabal cumplimiento para dar cumplimiento al decreto. Así como debo garantizar la seguridad de ustedes en este recinto, tengo la obligación de garantizar la seguridad del expresidente en la Plaza de Bolívar, como me lo solicitó su seguridad”, agregó Henríquez.

Honorio Henríquez. Foto: SEMANA

El secretario del Senado, Diego González, leyó públicamente en la Plenaria la solicitud que hizo al Legislativo el intendente Juan Carlos Bermúdez, encargado de las avanzadas de seguridad de Petro.

Aunque el presidente del Senado demostró con pruebas que los hombres armados con fusiles estuvieron allí por solicitud de la propia izquierda, los líderes del Pacto Histórico no recularon.

Ni siquiera la exsenadora María José Pizarro, quien fue más allá en sus declaraciones y preguntó: “Esto amerita explicaciones por parte del Gobierno nacional. ¿La orden era disparar?”.