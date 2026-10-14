Estas son las primeras imágenes de Abelardo De La Espriella monitoreando las marchas: un detalle llamó la atención

Por medio de las cuentas oficiales de la Casa de Nariño, se dieron a conocer las primeras imágenes del presidente de la República, Abelardo De La Espriella, revisando el desarrollo de las marchas convocadas por sectores del petrismo para este miércoles 14 de octubre en varias regiones del país.

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En el material se puede apreciar al jefe de Estado en la sala de crisis de la Casa de Nariño, donde De La Espriella está monitoreando los diferentes puntos en los que se convocaron las manifestaciones.

El presidente Abelardo De La Espriella lidera el puesto de mando unificado en la Casa de Nariño, donde revisa la situación de orden público por las marchas convocadas para este miércoles. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/iAMLwEFJN6 — Revista Semana (@RevistaSemana) October 14, 2026

Además, uno de los monitores mostró un detalle que no pasó desapercibido, ya que se puede ver la Plaza de Bolívar, en el centro de la capital del país, con una baja afluencia de personas durante las manifestaciones.

Antes del inicio de las movilizaciones del 14 de octubre, De La Espriella firmó el decreto que regula la protesta social en el país, una medida que incluye varios componentes sobre el manejo de ese tipo de manifestaciones.

El Gobierno nacional señaló que no tolerará los bloqueos interminables ni los actos vandálicos que perjudiquen el normal desarrollo de la sociedad.

El jefe de Estado dio a conocer estos detalles en un mensaje que publicó en sus redes sociales: “¡Cumplí mi palabra y aquí está el decreto!”.

“En Colombia se respeta la protesta pacífica, pero ¡no se toleran la violencia, el vandalismo ni los bloqueos que atropellan los derechos de millones de ciudadanos!”, indicó el mandatario colombiano.

Además, se refirió a los alcances del decreto: “Hoy expedí el Decreto 1525 de 2026 para fortalecer las garantías de quienes se manifiestan pacíficamente y asegurar que las autoridades actúen, dentro del marco de la ley, frente a quienes pretendan sembrar el caos”.

“¡El derecho a protestar no está por encima del derecho a trabajar, estudiar, movilizarse y vivir en paz!”, reiteró De La Espriella.

Y aseguró en sus redes sociales: “A los ciudadanos que protestan pacíficamente, todas las garantías. A los violentos, todo el peso de la ley, con respeto por el debido proceso”.

“¡Se acabó la guachafita! ¡La protesta se respeta, pero la violencia no se tolera! ¡Lo prometí, lo cumplí y seguiré cumpliendo!”, puntualizó el presidente de la República, Abelardo De La Espriella.