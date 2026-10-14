Coronel Carlos Feria, protegido por Gustavo Petro, sale de la Policía Nacional

El polémico e investigado coronel Carlos Alberto Feria Buitrago, uno de los hombres más protegidos del gobierno de Gustavo Petro, salió definitivamente de la Policía Nacional.

Polémico coronel Carlos Feria fue condecorado por el gobierno Petro y ahora es el jefe de la Escuela de Protección de la Policía

Así se lo confirmaron a SEMANA fuentes cercanas a la Institución. El oficial, según detallaron, fue llamado a calificar servicios.

El coronel, quien fue jefe de protección de la Presidencia de la República, enfrenta un proceso penal por la prueba de polígrafo a Marelbys Meza, quien laboraba como niñera en la casa de Laura Sarabia.

El coronel Carlos Feria, quien fue el encargado de la seguridad del presidente Gustavo Petro desde que fue alcalde de Bogotá, es señalado de ordenar los seguimientos a Marelbys Meza. Foto: Cortesía / VANESA LONDOÑO

Para la Fiscalía General no cabe duda de que el coronel Feria fue el responsable de todas las arbitrariedades que se cometieron con Marelbys Meza, usando el aparato de inteligencia y seguridad del Estado, para ubicar a los responsables del hurto en la casa de la entonces jefa de gabinete del gobierno Petro, en enero de 2023.

Según la Fiscalía, el oficial “acordó con sus subalternos realizar la prueba poligráfica a la señora Marelbys, abusó de su cargo al realizar funciones diversas, aquellas que legalmente le correspondían bajo el amparo de su cargo, extralimitándose al permitir esa actividad con uso de recursos tecnológicos de los que usted era responsable, a una ciudadana que no debía ser destinataria de las dependencias de su cargo”.

La mujer fue recogida en su residencia, en el municipio de Soacha (Cundinamarca), para trasladarla hasta la Casa Galán, en el centro de Bogotá, en inmediaciones a la casa presidencial.

Esto con el fin de ser sometida a la prueba de polígrafo para que entregara información sobre el paradero de una maleta que, según versiones encontradas de Laura Sarabia y su entonces pareja, Andrés Parra, tenía dinero en efectivo y expedientes relacionados con la seguridad del presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez.

La Fiscalía General lo acusó, en 2024, por los delitos de peculado por uso, abuso de función pública y consteñimiento ilegal.

Sin embargo, su proceso está quieto debido a un conflicto de competencias presentado por su defensa para que el caso pase a conocimiento de Justicia Penal Militar, al cosniderar que los hechos materia de investigación fueron “actos de servicio”.

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