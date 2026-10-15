En las últimas horas se confirmó la salida definitiva de la Policía Nacional del polémico coronel Carlos Alberto Feria Buitrago. El oficial fue llamado a calificar servicios, poniéndole así punto final a su carrera de 29 años en la institución.

Por un conflicto de competencias fracasó la acusación contra el coronel Carlos Alberto Feria y otros tres policías por la prueba de polígrafo a la que fue sometida Marelbys Meza en enero de 2023. https://t.co/if1kX8q65f https://t.co/0et0yrXkX3 — Revista Semana (@RevistaSemana) February 18, 2026

Feria, uno de los hombres más cercanos y protegidos en el gobierno de Gustavo Petro, enfrenta un proceso penal por la prueba de polígrafo a la que fue sometida, sin ninguna orden judicial, Marelbys Meza, en enero de 2023.

Pese a que iba a ser acusado el 15 de julio de 2024 por los delitos de peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal, una serie de recursos judiciales —presentados y apoyados por los otros procesados— frenaron la diligencia.

En la mañana del 14 de septiembre se inició la audiencia de imputación de cargos en contra de Laura Sarabia. Foto: Captura de pantalla de la audiencia.

El estudio de estos recursos se extendió por casi un año.

Posteriormente, cuando el Tribunal Superior había rechazado las recusaciones y las quejas, el 18 de febrero de 2026 se presentó ante el juzgado 14 de conocimiento de Bogotá un conflicto de jurisdicciones.

Esto, debido a que los procesados alegaron mediante sus apoderados que los hechos por los que eran investigados era de conocimiento de la Justicia Penal Militar, pues eran “actos de servicio”.

“Laura Sarabia dio la orden”: un oficial de la Policía se comprometió a declarar contra la embajadora en el Reino Unido por el polígrafo a Marelbys Meza

“Suscitar el conflicto positivo de jurisdicciones entre la jurisdicción penal ordinaria y la jurisdicción penal militar y policial (...) para que sea dirimido por la honorable Corte Constitucional”, indicó el despacho.

Hasta la fecha, es decir, casi siete meses después no se ha resuelto este debate en el alto tribunal.

El coronel Feria ha sido señalado por varios de sus subalternos, que ya firmaron un principio de oportunidad con la Fiscalía General, de haber ordenado el traslado de Marelbys Meza de su casa, en el municipio de Soacha (Cundinamarca), hasta el centro de Bogotá.

Le contamos: https://t.co/yfiTnzzfqS https://t.co/sTy9RxqbZu — Revista Semana (@RevistaSemana) July 6, 2025

La mujer, según narraron, fue trasladada en vehículos oficiales y sin ninguna orden judicial.

La prueba de polígrafo a la que fue sometida por varios policías tenía como objetivo recolectar información sobre una maleta que se habría extraviado en el apartamento de Laura Sarabia, entonces jefa del gabinete de Gustavo Petro.

Las versiones sobre lo que contenía dicha maleta han variado considerablemente.

En la denuncia radicada principalmente por Andrés Parra, entonces pareja sentimental de Sarabia, se mencionaba que tenía dinero en efectivo y joyas.

Luego, se señaló que contenía documentos con información de seguridad nacional que involucraba tanto al presidente Gustavo Petro como a la vicepresidenta Francia Márquez.

Hasta la fecha, nada se sabe de la maleta, por qué estaba en el apartamento de Sarabia y qué más contenía.