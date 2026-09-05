Laura Sarabia podría enfrentar un nuevo proceso en la Fiscalía por presunto enriquecimiento ilícito

Fuentes judiciales confirmaron que la Fiscalía revisa un expediente contra Laura Sarabia por posible enriquecimiento ilícito. Los fiscales recopilan información contra la mujer que fue mano derecha de Petro y que la comprometería, al parecer, con manejos irregulares de dineros.

La prueba “reina” contra Laura Sarabia que sustenta la imputación por la prueba de polígrafo a Marelbys Meza

Ya se han decretado pruebas para reunir más evidencias antes de decidir si se le abre un proceso formal. A eso se suma la imputación de cargos por el polémico polígrafo que le hicieron a Marelbys Meza, su entonces niñera.