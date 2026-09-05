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Laura Sarabia podría enfrentar un nuevo proceso en la Fiscalía por presunto enriquecimiento ilícito

Fiscales recopilan información contra la mujer que fue mano derecha de Petro.

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Redacción Confidenciales
5 de septiembre de 2026 a las 1:30 a. m.
Laura Sarabia.
Laura Sarabia. Foto: FOTOS: SUMINISTRADA A SEMANA API

Fuentes judiciales confirmaron que la Fiscalía revisa un expediente contra Laura Sarabia por posible enriquecimiento ilícito. Los fiscales recopilan información contra la mujer que fue mano derecha de Petro y que la comprometería, al parecer, con manejos irregulares de dineros.

La excanciller Laura Sarabia tiene una investigación en la Dirección contra la Corrupción y también se incluyó en la reasignación de casos de esa resolución.
La prueba “reina” contra Laura Sarabia que sustenta la imputación por la prueba de polígrafo a Marelbys Meza

Ya se han decretado pruebas para reunir más evidencias antes de decidir si se le abre un proceso formal. A eso se suma la imputación de cargos por el polémico polígrafo que le hicieron a Marelbys Meza, su entonces niñera.