Primicia: coronel Feria, al banquillo de los acusados por la prueba del polígrafo a Marelbys Meza

El proceso se reanuda después de dos años. Estos son los detalles del expediente contra el exjefe de protección de la Presidencia de la República.

Redacción Semana
29 de enero de 2026, 11:11 a. m.
El coronel Carlos Feria, quien fue el encargado de la seguridad del presidente Gustavo Petro desde que fue alcalde de Bogotá, es investigado por ordenar la prueba de polígrafo a Marelbys Meza.
El coronel Carlos Feria, quien fue el encargado de la seguridad del presidente Gustavo Petro desde que fue alcalde de Bogotá, es investigado por ordenar la prueba de polígrafo a Marelbys Meza. Foto: Cortesía / VANESA LONDOÑO

SEMANA conoció en primicia el documento que fijó para el próximo 18 de febrero, a partir de las 8 de la mañana, la presentación del escrito de acusación contra el coronel Carlos Alberto Feria Buitrago, exjefe de la Oficina de Protección Presidencial, por su presunta responsabilidad en los hechos que rodearon la prueba de polígrafo a la que fue sometida Marelbys Meza, quien laboraba como niñera en la casa de Laura Sarabia.

La presentación del escrito de acusación se realizará ante el juzgado 14 de conocimiento de Bogotá. Esto luego de que se resolviera el conflicto de competencias presentado por la defensa del coronel Feria Buitrago, con la que buscaba que el expediente pasara a conocimiento de la Justicia Penal Militar, pues los hechos materia de investigación podían calificarse como “actos de servicio”.

Pese a que el 12 de julio de 2024, el Tribunal Superior de Bogotá desestimó el conflicto y consideró que el expediente debía continuar en la justicia ordinaria, solamente hasta ahora se fija la continuación de las audiencias en contra del oficial y otros cuatro policías que habían participado en la prueba de polígrafo a la que fue sometida la niñera en la Casa Galán, en la tarde del 30 de enero de 2023, y que fue revelada en exclusiva por SEMANA.

Por estos mismos hechos, serán acusados el mayor Duván Andrés Muñoz Hernández, el capitán Elkin Augusto Gómez Gutierrez y el intendente John Alexander Sacristán Bohórquez.

Este documento de la Fiscalía revela cómo el coronel Feria, jefe de protección de Petro, ordenó polígrafo contra Marelbys Meza

Según los detalles conocidos en la acusación, la Fiscalía General señala que los policías, siguiendo las órdenes e instrucciones del coronel Feria, contactaron a Marlebys Meza para que se trasladara hasta el centro de Bogotá.

Cuando llegó, y sin justificación judicial alguna, la trasladaron hasta un cuarto especial para someterla a una prueba de polígrafo para preguntarle por el paradero de una maleta con dinero en efectivo y documentos del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, y que estaba en el apartamento de la funcionaria, ubicado en el nororiente de Bogotá.

El coronel Feria, debido a su rango y cargo, dio instrucciones precisas a sus subalternos con el fin de que consiguieran la información sobre dicha maleta y los documentos que allí se encontraban. Poco tiempo después se aseveró que los informes contenían datos de seguridad nacional.

Hasta el sol de hoy, tres años después, poco o nada se sabe del paradero de dicha maleta y mucho menos de por qué fue trasladada, pese a lo delicado de los documentos, en el apartamento de la entonces jefe del despacho del presidente Gustavo Petro.

La prueba de polígrafo

Para la Fiscalía General, teniendo en cuenta la denuncia hecha por Marelbys Meza y las declaraciones hechas por otros policías que ya firmaron acuerdos de colaboración con la Fiscalía, el coronel Feria ordenó el uso de una patrulla de la Policía para que la niñera fuera trasladada de su casa en el municipio de Soacha (Cundinamarca) hasta el centro de la capital de la República.

El coronel Carlos Feria, escolta del presidente Gustavo Petro e investigado por el polígrafo a Marelbys Meza, terminó premiado

Mientras que el capitán Gómez y el intendente Sacristán fueron los encargados de llevar a la mujer hasta la sala de polígrafo de la Casa de Nariño, lugar donde le despojaron de su celular y le llevaron a cabo las pruebas referentes a la ubicación de la maleta.

Cuando finalizó la diligencia, le entregaron el dispositivo móvil a Meza, quien lo desbloqueó, momento en el cual, según denunció, uno de los policías se lo quitó a la fuerza para extraerle la información.

Coronel Carlos Feria, presidente Gustavo Petro, Laura Sarabia y Marelbys Meza
De izquierda a derecha: Coronel Carlos Feria, presidente Gustavo Petro, Laura Sarabia y Marelbys Meza. Foto: SEMANA

En este sentido, el ente investigador consideró que los agentes incurrieron en un abuso de su cargo, pues sometieron a un trato injusto a la mujer. Además, no contaban con las funciones para practicar dicha prueba, la cual solamente se puede aplicar a “personal vinculado al Gobierno” y no a “personal externo”.

Los policías deberán responder en juicio por los delitos de peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal.

