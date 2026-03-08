Nación

Laura Sarabia reconoce que entró en un proceso restaurativo con Marelbys Meza

La exministra de Relaciones Exteriores aseguró que la decisión de entrar en ese proceso es para que su exempleada “pueda seguir adelante” y “pasar la página”.

Redacción Nación
8 de marzo de 2026, 8:16 a. m.
Laura Sarabia y Marelbys Meza
Laura Sarabia y Marelbys Meza Foto: Presidencia/VANESA LONDOÑO-Semana

Un nuevo capítulo se abre en el caso de las chuzadas a la exempleada de Laura Sarabia, exministra de Relaciones Exteriores y hoy embajadora de Colombia ante Reino Unido, el cual ha dado de qué hablar a lo largo de los últimos tres años.

En esta oportunidad, la también exjefe de gabinete del presidente Gustavo Petro publicó una columna de opinión en el diario El Tiempo, en la que reconoce que entró en un proceso restaurativo con quien fuera su empleada.

Desde el año pasado, iniciamos un proceso de justicia restaurativa junto a Marelbys y su equipo de abogados. Ese proceso no es mediático ni ruidoso, pero sí es responsable y, sobre todo, humano”, escribió la embajadora en Reino Unido.

La excanciller aseguró en su escrito que el nombre de Marelbys Meza ha sido usado con “fines políticos y económicos”, y que el tema de la justicia restaurativa no consiste en comprar el silencio de una víctima.

“Marelbys ha dado sus declaraciones libremente ante las autoridades correspondientes, así como ha narrado lo sucedido a los medios de comunicación. Aquí ya no hay silencios ni opacidades, solo dos mujeres que quieren cerrar un capítulo doloroso”, insistió la exjefa de gabinete.

Marelbys Meza.
Marelbys Meza Laura Sanabia Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

La funcionaria aclaró que entrar en este proceso no significa asumir responsabilidades penales, sino por el daño que sufrió su exempleada en medio de los procesos y las investigaciones en los últimos años.

“Quisiera que Marelbys pueda seguir adelante con su vida con tranquilidad. Confío, además, en el debido proceso y en que las instituciones actúen con rigor y sin prejuicios, determinando lo que le corresponda en justicia a cada quien”, dijo.

Sarabia llamó la atención a los diferentes sectores de la sociedad para entender que “detrás de cada titular hay personas reales, con historias complejas y con derecho a rehacer su camino”.

“Reducirlas a un símbolo puede ser eficaz en la disputa pública, pero rara vez es justo”, dijo la actual embajadora en Reino Unido, al señalar que entiende que en “política muchas veces se prefiera la hoguera al diálogo”.

Llamó la atención sobre la forma en que algunos sectores han visto a su exempleada a lo largo del proceso. “Tal vez la pregunta de fondo no sea qué narrativa conviene más, sino si estamos siendo justos. Si de verdad nos importa Marelbys como persona —y no como herramienta retórica—.

Sarabia le envió un mensaje a Marelbys lamentando “los efectos que todo esto ha tenido en su vida personal y laboral” y reconoció que también le ha costado su “reputación” y “tranquilidad”, aunque no pretende comparar adversidades.

“Mi único interés es que ella sí logre pasar página, retomar su vida con normalidad, sin cuestionamientos: como una mujer con agencia propia y con dignidad”, señaló la excanciller colombiana.

