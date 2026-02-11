Nación

“Son sus asuntos personales”, la Presidencia fija su posición en el escándalo que enreda a Laura Sarabia con las ‘chuzadas’ a Marelbys Meza

A pesar de cuatro condenas en contra de policías, la Presidencia dice que no le “constan los hechos”.

Redacción Semana
11 de febrero de 2026, 5:46 a. m.
Laura Sarabia y Marelbys Meza.
Laura Sarabia y Marelbys Meza. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Una polémica respuesta entregó la Presidencia de la República a un juez en el marco de una demanda de reparación por las chuzadas a Marelbys Meza y Fabiola Perea. Las dos mujeres, a las que convirtieron en cabecillas del Clan del Golfo, demandaron al Estado por daños y perjuicios. La Presidencia advierte que no le “constan” los hechos.

En la demanda se incluyó a la Policía, la Fiscalía y la Presidencia de la República; esta última respondió de una forma muy particular a las dos exempleadas de Laura Sarabia, entonces jefe de gabinete del gobierno del cambio, que fueron perseguidas, interceptadas y hasta amenazadas por policías de la seguridad presidencial.

Marelbys Meza fue sometida a pruebas de polígrafo frente a la Casa de Nariño. Condenaron a cuatro policías, y el coronel Óscar Dávila falleció en extrañas circunstancias. Meza puso en duda lo ocurrido con el oficial.
Marelbys Meza fue sometida a pruebas de polígrafo frente a la Casa de Nariño. Condenaron a cuatro policías, y el coronel Óscar Dávila falleció en extrañas circunstancias. Meza puso en duda lo ocurrido con el oficial. Foto: SUMINISTRADO A SEMANA

La Presidencia aseguró que no le “constan los hechos” que fueron incluidos en la demanda, esto es, las interceptaciones ilegales a Marelbys Meza y Fabiola Perea, que incluso fueron aceptadas por dos policías implicados y permitieron la condena de otros dos. En otras palabras, a pesar de las condenas, la Presidencia insiste en que no le consta.

“Debe advertirse que la Presidencia de la República desconoce la ocurrencia de los hechos narrados en la demanda. Son enteramente ajenos a su competencia funcional y se refieren a conductas ajenas a la Entidad”, señala la respuesta que remitió la Presidencia de la República al juez a cargo de la demanda.

