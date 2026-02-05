Nación

La Policía se sacude de la demanda por chuzadas a Marelbys Meza y Fabiola Perea. Pide que la paguen los condenados

Las dos mujeres demandaron por daños y perjuicios tras los seguimientos en llamado caso de la niñera.

Redacción Semana
5 de febrero de 2026, 10:56 a. m.
La Fiscalía logró demostrar la responsabilidad de cuatro uniformados de la Policía
La Fiscalía logró demostrar la responsabilidad de cuatro uniformados de la Policía Foto: GUILLERMO TORRES REINA

A Marelbys Meza y Fabiola Perea, entonces empleadas de Laura Sarabia, las convirtieron en cabecillas del Clan del Golfo en el departamento del Chocó. El objetivo era interceptar sus comunicaciones a través de unos informes de policía judicial que fueron manipulados por uniformados de la Sijín en Bogotá y la dirección de policía judicial, Dijin.

La Fiscalía logró demostrar la responsabilidad de cuatro uniformados de la Policía en los seguimientos y las interceptaciones a las comunicaciones de Marelbys Meza, que para entonces se desempeñaba como niñera en el apartamento de Laura Sarabia y Fabiola Perea, a cargo de los servicios generales.

Las comunicaciones de Fabiola Perea y Marelbys Meza fueron interceptadas luego del robo en el apartamento de Laura Sarabia.
Las comunicaciones de Fabiola Perea y Marelbys Meza fueron interceptadas luego del robo en el apartamento de Laura Sarabia. Foto: Presidencia / suministrada a semana api / juan carlos sierra-semana

Dos uniformados aceptaron su responsabilidad a través de preacuerdos y fueron condenados; otros dos se defendieron en la etapa de juicio y el resultado fue el mismo: condenados como autores de los delitos de falsedad en documento público, fraude procesal y violación ilícita de comunicaciones.

Tras conocerse la condena, las víctimas en este caso demandaron al Estado por los daños y perjuicios. En respuesta a esa demanda, la Policía acudió a un instrumento jurídico que se conoce como “llamamiento en garantía”, que busca incluir en la reparación directa a los protagonistas del escándalo, esto es, a los policías condenados.

