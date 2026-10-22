Política

Abelardo De La Espriella citó a reunión en la Casa de Nariño al presidente de Ecopetrol: le envió mensaje

El mandatario colombiano sigue diseñando la estrategia para recuperar la compañía.

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Redacción Semana
22 de octubre de 2026 a las 8:33 a. m.
Joaquín Gutiérrez y Abelardo De La Espriella.
Joaquín Gutiérrez y Abelardo De La Espriella. Foto: Pantallazo video publicado por Abelardo De La Espriella

Después de liderar un extenso consejo de ministros que se llevó a cabo en la Casa de Nariño, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella convocó una reunión de alto nivel.

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Citó para ese encuentro al presidente de Ecopetrol Joaquín Gutiérrez, para seguir definiendo la estrategia que permita recuperar esa compañía la cual, según varios sectores políticos, tuvo malos manejos en el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

A través de su cuenta personal de Instagram, De La Espriella dejó un mensaje sobre el objetivo de la reunión con el presidente de Ecopetrol.

“Trabajando por el renacer de la empresa más importante de la patria”, afirmó el presidente de la República en esa plataforma digital.

Cabe reseñar que el pasado 25 de septiembre, el jefe de Estado entregó una declaración sobre los objetivos que tiene para Ecopetrol con la nueva directiva.

“Doctor Gutiérrez, usted me responde porque todo esto se articule. Usted es el padrino de Santa Marta. Ecopetrol entra en una nueva era que demanda dirección, criterio empresarial, capacidad de ejecución y una comprensión clara de lo que esta compañía representa para la patria”, dijo De La Espriella.

A su turno, el nuevo presidente de Ecopetrol anotó en esa ocasión: “No vengo aquí solo a asumir un cargo. Vengo a comprometerme con cada familia colombiana que confía en que esta empresa siga siendo el motor de su futuro”.

“Asumo el liderazgo de la empresa más importante de la República. En un momento de crisis, un punto de inflexión donde no caben ni las medias tintas ni la vacilación”, puntualizó Joaquín Gutiérrez.

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Por último, Gutiérrez señaló que su administración estará guiada por principios como el trabajo, la transparencia, la disciplina y la legalidad, y planteó que desde este momento comienza un nuevo camino dentro de la petrolera.