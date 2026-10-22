El consumo de los hogares se desacelera y aumenta la dependencia del crédito, según Raddar

El gasto de los hogares en Colombia continúa creciendo, pero a un ritmo menor que el registrado hace un año. En septiembre de 2026, el crecimiento real anual fue de un 2,69 %, frente al 4,59 % del mismo mes de 2025, según el informe de Gastometría de Raddar.

El costo de vida y las tasas de interés siguen presionando las finanzas de los hogares colombianos

En términos corrientes, los hogares gastaron $104,68 billones durante septiembre, un aumento anual de un 9,14 %. Sin embargo, al descontar el efecto de los precios, la expansión fue más moderada. La tendencia también se refleja en el acumulado entre enero y septiembre de este año, periodo en el que el gasto real creció un 2,60 %, por debajo del 3,75 % registrado en el año anterior.

El comportamiento ocurre en medio de presiones inflacionarias que afectan especialmente los productos de compra frecuente. Raddar señala que los aumentos en tubérculos, hortalizas y frutas han elevado la presión sobre el presupuesto familiar. En este contexto, los alimentos para el hogar registraron un crecimiento real anual de un 4,16 % en septiembre.

Las presiones inflacionarias afectan especialmente los productos de compra frecuente. Foto: Fotos SEMANA

Por categorías, el entretenimiento también mantuvo un desempeño positivo, con un crecimiento real de un 2,64 % en septiembre. En contraste, las comidas fuera del hogar avanzaron un 0,96 %, uno de los resultados más bajos. El informe plantea que los consumidores podrían estar priorizando los alimentos básicos, mientras ajustan otras decisiones de gasto para responder al aumento de los precios.

El crédito también ha ganado protagonismo. La colocación conjunta de préstamos con tarjeta de crédito, consumo de libre destinación e hipotecarios aumentó 14,8 % anual, impulsada principalmente por las tarjetas de crédito, cuya colocación creció un 26 %.

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Por su parte, el salario mínimo real vigente registró un aumento anual de un 15,7 % en su capacidad de compra, mientras los ingresos reales por ocupado crecieron 2,23 % anual. No obstante, el informe advierte sobre las señales de debilitamiento del empleo y el posible encarecimiento del crédito ante el aumento de las tasas de interés.

Las decisiones de compra también muestran mayor cautela: el precio y las promociones ganan importancia frente a las compras por antojo. Según Raddar, la combinación de mayores presiones sobre los gastos básicos y menor dinamismo laboral podría limitar la capacidad de consumo de los hogares hacia el cierre del año. Además, la firma advierte que el encarecimiento del financiamiento podría restarle impulso al gasto durante los próximos meses, justo cuando comienza la temporada de compras de fin de año.