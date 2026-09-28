Claro y Grupo Aval se alían para lanzar billetera que integra finanzas y conectividad

Claro Colombia y Grupo Aval anunciaron una alianza para lanzar Claro Pay, una billetera digital que operará sobre la infraestructura de dale!, plataforma de Banking as a Service (BaaS) de Grupo Aval.

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La aplicación integrará servicios financieros y beneficios de conectividad en un mismo espacio. Los usuarios podrán realizar pagos y transferencias inmediatas, pagar facturas con cashback y adquirir paquetes de prepago móvil con condiciones y beneficios especiales.

La plataforma también permitirá realizar transferencias a través de Bre-B y acceder a beneficios económicos asociados a determinados pagos y compras. Además, contará con una red de más de 25.000 puntos para depósitos y retiros de dinero.

De acuerdo con las compañías, cualquier colombiano podrá utilizar Claro Pay, con una propuesta abierta e interoperable que busca ampliar el acceso a servicios financieros digitales.

La infraestructura de dale! aportará capacidades financieras, regulatorias, tecnológicas y transaccionales para el funcionamiento de la billetera, mientras que Claro contribuirá con su alcance, conectividad y servicios digitales.

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“Queremos que más personas puedan resolver necesidades financieras cotidianas desde el celular”, afirmó Rodrigo de Gusmao, presidente de Claro Colombia.

Con esta alianza, las empresas buscan consolidar Claro Pay como una plataforma para gestionar dinero, realizar pagos y acceder a beneficios de conectividad desde una misma aplicación, como parte de su apuesta por ampliar la inclusión financiera y digital en el país.