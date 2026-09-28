Meyer proyecta crecimiento de más de 60 % en ventas en Latinoamérica

Meyer proyecta para este año un crecimiento superior al 60 % en dólares en sus ventas en Latinoamérica frente al año anterior, mientras fortalece su operación en Colombia y otros mercados de la región.

Hogares colombianos compran en más canales y transforman la competencia del retail

La compañía, que inició sus operaciones comerciales en Latinoamérica desde 2023, señala que Colombia ha registrado un crecimiento sostenido de doble dígito en sus ventas. Su estrategia comercial contempla ampliar la presencia en puntos de venta y fortalecer su red de distribución.

Cali funciona como centro de operaciones para más de 20 países de la región, entre ellos México, Brasil y Colombia. En este proceso, la empresa ha desarrollado alianzas con cadenas de retail y almacenes por departamento como Falabella, con presencia en Colombia, Perú, Chile, y centro Centro Cuesta, en República Dominicana.

Meyer comercializa principalmente productos de cocina de las marcas KitchenAid y Farberware. Para 2026, la compañía destaca las líneas Stonewash Stainless Steel 5-Ply Clad y Evergreen, enfocadas en características como retención de calor, resistencia y superficies antiadherentes.

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Según la empresa, ambas colecciones fueron reconocidas con el iF DESIGN AWARD 2026, entre más de 10.000 propuestas de 68 países.

La compañía también señala que opera bajo estándares internacionales de sostenibilidad, con certificaciones ISO en gestión ambiental y medición de huella de carbono, además del reconocimiento Green Industry otorgado por estándares internacionales de producción responsable.