Alojamientos de corta estancia preparan su operación para el cierre de 2026 en Antioquia

Medellín y otros destinos turísticos de Antioquia preparan su operación para el cierre de 2026, en un contexto de movilidad de viajeros que requiere coordinación en los alojamientos de corta estancia.

Durante el primer semestre del año, las viviendas turísticas de Medellín registraron una ocupación promedio de 50,5 %, frente al 52,2 % del mismo periodo de 2025, según cifras de la Alcaldía de Medellín. El indicador llegó a 56,3 % en marzo y posteriormente se ubicó en 48,8 % en mayo y 48,2 % en junio.

El Poblado se mantiene entre las zonas con mayor actividad de alojamiento. En ese sector, la ocupación hotelera fue de 60,7 % durante el primer semestre, mientras que el promedio de Medellín alcanzó 59 %. A septiembre de 2026, la ciudad contaba con 8.322 viviendas turísticas registradas.

La actividad también se extiende a otros municipios de Antioquia. Durante Semana Santa, la Gobernación estimó cerca de 249.000 pasajeros movilizados por las terminales de transporte y más de 30.000 visitantes internacionales. Además, proyectó una ocupación hotelera superior al 70 % en el departamento.

Para los administradores de alojamientos de corta estancia, la rotación entre reservas implica coordinar la limpieza, el cambio de elementos, la revisión de los inmuebles y la atención de novedades.

“En una renta corta, el aseo y la organización son parte fundamental de la operación. El reto para el anfitrión es responder a la rotación de huéspedes y garantizar que el inmueble esté listo a tiempo”, explica Mariano Ortega, CEO de Limpiafy.

En Medellín también se mantienen controles sobre estos alojamientos. En El Poblado, durante 2026, las autoridades reportaron 71 solicitudes relacionadas con problemas de convivencia y situaciones asociadas a renta corta, además de 18 solicitudes para verificar posibles irregularidades en el uso del suelo.

La revisión incluye normas urbanísticas, permisos, reglamentos de propiedad horizontal y Registro Nacional de Turismo, mientras que la Alcaldía señala que la vivienda turística está regulada desde 2014 y que el POT busca ordenar su localización.