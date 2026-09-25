Colombia registra récord histórico de importaciones en julio, ¿qué impulsó las compras?

Colombia registró en julio de 2026 el mayor valor mensual de importaciones de su historia, con compras externas por US$7.968,1 millones, según las cifras del Dane citadas por Analdex. El resultado representó un crecimiento de un 22,9 % frente al mismo mes de 2025.

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De acuerdo con Javier Díaz Molina, presidente ejecutivo de Analdex, el comportamiento estuvo relacionado con la apreciación del peso, que favoreció las compras externas, además de necesidades de abastecimiento en sectores como el energético y manufacturero.

“Indudable que la apreciación del peso está impulsando el crecimiento de las compras externas. Se destacan las importaciones de combustibles, donde está pesando de manera importante el tema del gas. Tenemos que importar gas porque la política de no exploración del anterior gobierno nos ha conducido a depender del gas importado”, afirmó.

Las manufacturas concentraron la mayor parte de las importaciones, con US$5.774,7 millones, un aumento anual de un 16,1 %. Allí sobresalieron los vehículos para transporte de personas, cuyas compras crecieron un 67,9 %, así como las motocicletas y los vehículos para transporte de mercancías.

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En combustibles y productos extractivos también se presentó un aumento significativo. Las importaciones de gas natural licuado (GNL) crecieron un 122,5 % en julio, hasta US$196,6 millones.

Entre enero y julio, las importaciones acumularon US$46.043,9 millones, un 15,1 % más que en el mismo periodo de 2025. En ese lapso, el déficit comercial llegó a US$11.042 millones, frente a los US$8.955,3 millones registrados un año atrás.