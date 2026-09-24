DHL advierte cambios en las cadenas de suministro por avance de la inteligencia artificial

La inteligencia artificial (IA) está pasando de cumplir funciones de asistencia a asumir acciones dentro de las cadenas de suministro, de acuerdo con el Logistics Trend Radar 8.0 de DHL. El informe señala que los avances en IA, robótica y automatización están modificando las operaciones logísticas y las funciones de los trabajadores.
“Las cadenas de suministro están cambiando más rápido que nunca, ya que las tendencias de IA y fuerza laboral se influyen mutuamente cada vez más”, afirmó Katja Busch, chief commercial Officer de DHL y head de DHL customer solutions & innovation.
Entre las tendencias identificadas aparece Agentic AI, cuyos sistemas pueden planear, decidir y actuar de manera autónoma frente a objetivos definidos. También se destaca AI Analytics, que permite identificar patrones, anticipar disrupciones, pronosticar resultados y recomendar acciones.
Estas tecnologías pueden aplicarse a tareas como anticipar escasez de inventario, redirigir envíos ante interrupciones y modificar la capacidad de transporte en tiempo real. El reporte también incorpora tendencias como AI Commerce, Compute Economy y Humanoids, relacionadas con las compras asistidas por IA, la infraestructura computacional y la automatización física.
“Hasta ahora, la IA ha ayudado a las personas a realizar tareas de manera más eficiente. El próximo capítulo trata de acción”, afirmó Klaus Dohrmann, vicepresidente de innovation and trend research, DHL customer solutions & innovation.
El informe también aborda los cambios en el trabajo derivados de la incorporación de sensores portátiles, operaciones remotas, robótica colaborativa y asistentes laborales impulsados por IA. Estas herramientas pueden reducir tareas repetitivas y apoyar actividades de mayor valor.
“La tecnología está transformando la forma en que trabajamos, pero las personas siguen siendo la fuerza que impulsa cada cadena de suministro exitosa”, afirmó Thomas Ogilvie, chief human resources officer & labor director en DHL Group.
El documento resalta además la necesidad de aplicar IA de manera responsable, con medidas de ética, ciberseguridad, gobernanza y supervisión humana. La sostenibilidad continúa como otro eje, con tendencias relacionadas con descarbonización, combustibles sostenibles, circularidad y electrificación de vehículos.