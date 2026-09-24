Desde $ 500.000: así podrá invertir en un fondo de deuda corporativa de Latinoamérica

Los inversionistas colombianos podrán acceder desde $ 500.000 a un fondo de deuda corporativa latinoamericana denominado en dólares, mediante una alianza entre Acciones & Valores, trii y Patria Investments.

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El vehículo, domiciliado en Luxemburgo, invierte en bonos emitidos por grandes compañías de América Latina y es gestionado por la plataforma de crédito de Patria. Su acceso en Colombia se realiza de manera digital a través de la aplicación trii, con Acciones & Valores como comisionista.

El fondo cuenta con exposición a ocho mercados de la región. Al corte de julio de 2026, Brasil representaba 28,1 % del portafolio, México 16,7 %, Argentina 14,5 %, Chile 12,9 % y Colombia 11,2 %. También tenía inversiones en Perú, Panamá y otros países.

Por sectores, energía concentraba 27 % del portafolio, seguida de servicios básicos y materiales, con 16 % cada uno, y bancos, con 15 %. La calificación crediticia internacional promedio era BB.

Según la información reportada al 31 de agosto de 2026, el fondo administra US$ 462 millones y registra un retorno neto anual compuesto de 9,3 % en dólares desde su inicio. En los últimos 24 meses, el retorno neto fue de 6,4 %.

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El vehículo ofrece liquidez diaria y no establece un periodo mínimo de permanencia, de acuerdo con las condiciones informadas. La comisión de administración para quienes accedan mediante trii es de 1,2 %, más la comisión del gestor.

El monto mínimo de acceso directo al fondo equivale a unos $ 15,2 millones, mientras que mediante trii se reduce a $ 500.000.