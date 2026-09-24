Empresas sostenibles en Colombia podrán acceder a inversiones de hasta US$250.000

Empresas colombianas de sectores como ingredientes naturales, agricultura sostenible y economía circular podrán acceder a oportunidades de financiación de impacto de entre US$50.000 y US$250.000, a través del Programa de Alistamiento para la Inversión de Colombia + Competitiva.

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La iniciativa, impulsada por la Embajada de Suiza-Cooperación Económica SECO e implementada por Swisscontact, seleccionará hasta 25 pequeñas y medianas empresas para fortalecer su preparación frente a procesos de inversión. Cerca de la mitad de los cupos ya fueron asignados y la convocatoria continuará abierta hasta completar las plazas disponibles.

Las empresas seleccionadas recibirán sin costo un proceso de alistamiento para la inversión que busca mejorar sus capacidades para atraer capital. De acuerdo con su nivel de preparación, podrán acceder posteriormente a oportunidades de financiación de impacto dentro del rango establecido.

La iniciativa se desarrolla en un contexto de recuperación económica tras el terremoto del 10 de agosto. Según Confecámaras, las zonas afectadas por la emergencia concentran cerca de 270.000 empresas y más de 1,39 millones de empleos formales, por lo que el acceso a capital es uno de los retos para fortalecer el tejido empresarial regional.

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El programa también apunta a sectores vinculados con la bioeconomía, aprovechando el potencial de Colombia en biodiversidad, producción sostenible y modelos de economía circular.

“La reconstrucción de un país no pasa únicamente por recuperar infraestructura. También requiere fortalecer empresas, generar empleo y atraer inversión”, señaló Enrique Maruri, director país de Swisscontact Colombia.