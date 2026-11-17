En el Cerro del Indio, en la localidad de Suba, funciona Zona Longeva, un Centro de Enseñanza de Medicina del Estilo de Vida impulsado por Bien Plantado. La iniciativa combina gastronomía y educación nutricional para enseñar cómo los hábitos cotidianos pueden influir en la salud y la calidad de vida.

El proyecto es impulsado por la doctora Adriana Cortés, quien cuenta con más de 18 años de experiencia en alimentación saludable, salud pública y Medicina del Estilo de Vida. Su propuesta busca brindar conocimientos sobre nutrición y autocuidado, más allá de las recomendaciones generales sobre qué alimentos consumir o evitar.

“Siempre hemos escuchado recomendaciones generales sobre alimentación: come con moderación, una proteína, una harina, no comas dulces, evita los procesados, pero ¿realmente esto ha funcionado? En la Zona Longeva de Bien Plantado aclaramos todos estos conceptos tan confusos y transformamos el entendimiento sobre nutrición de las personas para que los cambios se realicen de por vida”, afirma Cortés.

La doctora Adriana Cortés. Foto: Suministrada / Zona Longeva - API

El espacio ofrece talleres prácticos de cocina, programas de inmersión y conferencias sobre los pilares de la Medicina del Estilo de Vida. Estos contenidos abordan la alimentación y otros hábitos que pueden contribuir a prevenir y mejorar el manejo de enfermedades crónicas no transmisibles, así como al cuidado de la salud cardiovascular.

La propuesta también toma como referencia las llamadas Zonas Azules, regiones del mundo reconocidas por la longevidad de sus habitantes, para explicar la relación entre alimentación, autocuidado y calidad de vida.

Entre quienes han participado en sus actividades está Álvaro Gutiérrez, de 83 años, quien relata su experiencia: “Mi experiencia ha sido muy bonita puesto que, iniciando solo con los cursos de cocina, empecé a bajar la tensión arterial después de 10 años de ser hipertenso. Para mí es una bendición saber que ya no tengo que tomar la pasta para la tensión, al mismo tiempo mejoré muchísimo del colesterol bajándolo 42 mg/dl en 8 días en el programa. Es un estilo de vida muy saludable que me hace sentir muy bien con mi salud”.

Zona Longeva funciona en el Centro de Felicidad CEFE Cometas, ubicado en la avenida Suba Rincón. Sus actividades están abiertas a personas interesadas en aprender sobre alimentación y hábitos saludables.