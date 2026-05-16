¿Cuánto viven los perros? Expertos revelan las claves para alargarles la vida y evitar enfermedades

Los perros se han convertido en parte fundamental de millones de hogares colombianos, pero aunque su compañía puede durar muchos años, su esperanza de vida sigue siendo mucho más corta que la de los humanos.

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Especialistas aseguran que factores como la alimentación, el peso, la genética y los controles veterinarios pueden marcar una gran diferencia en la calidad y cantidad de años que vive una mascota.

De acuerdo con expertos del Programa Ciencia de Fabrica, los perros pequeños suelen vivir más tiempo que los de razas grandes. Mientras los de razas pequeñas alcanzan entre 10 y 15 años, los medianos viven entre 10 y 13 años y los grandes entre 8 y 12 años, en promedio.

Uno de los temas que más preocupa a veterinarios y expertos es la obesidad; un perro con sobrepeso podría vivir hasta dos años menos que uno con peso saludable. Además, el exceso de peso aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas, diabetes, problemas articulares y dificultades respiratorias.

Border Collie Foto: Getty Images

Precisamente, la alimentación juega un papel clave en la longevidad de las mascotas. Expertos recomiendan mantener una dieta balanceada y adecuada para cada etapa de vida del perro, evitando el exceso de grasas y productos ultraprocesados.

Entre los alimentos naturales que podrían aportar beneficios para la salud de los perros están el pollo cocido, el salmón, la zanahoria, la manzana sin semillas, el huevo cocido y la calabaza, ya que contienen proteínas, vitaminas y antioxidantes que ayudan a fortalecer músculos, mejorar el sistema inmune y favorecer la digestión.

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Bulldog Inglés Foto: Getty Images

Además, especialistas recomiendan complementar la alimentación con actividad física, hidratación constante y chequeos veterinarios frecuentes para detectar enfermedades a tiempo.

Razas con mayor esperanza de vida

Entre los perros pequeños aparecen el chihuahua y el crestado chino, que pueden vivir entre 15 y 17 años. En razas grandes, el malinois belga puede alcanzar entre 14 y 16 años.

Finalmente, los expertos insistieron en que, aunque factores como la genética influyen en la longevidad, el cuidado diario sigue siendo determinante para que las mascotas tengan una vida más larga, activa y saludable junto a sus familias.