Perrito entró a una emisora huyendo de la lluvia y terminó siendo adoptado

Durante una fuerte tormenta en Buenos Aires, Argentina, un perro adulto, muy mojado y visiblemente asustado, decidió buscar refugio en el lugar menos esperado: las instalaciones de Pop Radio 101.5, una reconocida emisora argentina de entretenimiento, humor y música pop.

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Lo que comenzó como un momento curioso en medio del programa Código Sily terminó convirtiéndose en una historia viral que conmovió a miles de personas en redes sociales. El animal llegó solo, sin collar y con mucho susto.

Los trabajadores de la radio no dudaron en improvisar un pequeño espacio en la recepción con cobija, agua y comida para que pudiera calmarse.

La historia no se quedó ahí, pues en plena transmisión en vivo, la locutora Delfina Sciannamea tomó una decisión que nadie esperaba: anunció que se haría cargo del perro y que, si no aparecía su cuidador, estaba dispuesta a adoptarlo.

Locutora de una emisora decidió adoptar a un perro que buscó refugio en el lugar por una fuerte tormenta. Foto: Instagram: @popradio1015

Los oyentes, que seguían el rescate en tiempo real, comenzaron incluso a proponer nombres para el animal desde sus casas.

Sin embargo, el camino no fue sencillo, pues horas después de llegar a la vivienda de Delfina, el perro escapó y por esto empezó una búsqueda intensa por el barrio.

Al final el perro fue encontrado, se escondía debajo de los carros y reaccionaba con miedo cada vez que alguien intentaba acercarse.

La locutora, junto con vecinos del sector, optó por dejarle comida y agua en distintos puntos mientras esperaban ganarse su confianza poco a poco. Esta estrategia que, según los expertos, fue justamente la adecuada.

Integrantes de Rescataditos del Sol, una organización dedicada al rescate de animales vulnerables, aprovecharon la que este caso se hizo viral para compartir recomendaciones clave: no perseguir bruscamente al animal, difundir fotografías en redes sociales y darle tiempo para sentirse seguro antes de intentar sujetarlo.

También recordaron que, aunque un perro no tenga collar, siempre existe la posibilidad de que tenga una familia buscándolo activamente. Y así fue, pues días después, un hombre llamado Jorge contactó a Delfina asegurando ser el tutor del perro, cuyo nombre resultó ser Salchicha.

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En un giro inesperado, Jorge incluso le dijo que podía quedarse con él si quería. Pero la locutora fue clara: si Salchicha tenía una familia responsable que lo estaba buscando, lo correcto era devolverlo.

El reencuentro definitivo aún estaba pendiente al cierre de esta nota, aunque ambas partes ya acordaron verse en los próximos días para hacer lo mejor por el bienestar del pequeño protagonista de esta historia.