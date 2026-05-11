La mañana de este lunes 11 de mayo de 2026, el protocolo de Estado en el Palacio de San Carlos se vio matizado por una escena. Durante las honras fúnebres del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, dos asistentes inesperados captaron la atención de los presentes y las cámaras: Toño y Henry, los dos perros de raza bulldog francés que acompañaron al líder político en sus últimos años de vida.

El amor de Germán Vargas Lleras por sus perros: esta es la historia de las mascotas del exvicepresidente

La presencia de los caninos, trasladados por su hija Clemencia Vargas, no fue un detalle menor. Mientras el país despedía a una de las figuras influyentes de la política contemporánea, los animales permanecieron cerca del féretro.

Para muchos colombianos, la imagen de Vargas Lleras estaba ligada a la disciplina técnica, el rigor legislativo y un carácter fuerte. Sin embargo, en su entorno privado, los perros ocuparon un lugar central y su presencia en el funeral simbolizó la faceta más íntima y menos conocida del fundador de Cambio Radical.

Según registros de sus redes sociales y declaraciones familiares, el vínculo con sus mascotas se convirtió en un apoyo emocional fundamental, especialmente durante sus recientes complicaciones de salud, derivadas de un tumor que padecía desde hace meses.

La historia de Toño y Henry es, en realidad, un legado familiar. Ambos son hijos de Mancho, el primer bulldog francés que acompañó al exvicepresidente durante nueve años y cuya muerte, el 9 de junio de 2025, fue lamentada públicamente por el político.

Como dato particular, los nombres de las mascotas actuales rinden homenaje a los hermanos del dirigente: José Antonio (Toño) y Enrique (Henry) Vargas Lleras.

A pesar de la tensión política propia de su legado, el foco de la opinión pública se centró en la vulnerabilidad de los animales. Varios videos permitieron interpretar el aparente desconcierto de Toño y Henry, relacionado por algunos con la multitud y por otros con la ausencia de su amo.

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Germán Vargas Lleras falleció a los 64 años, dejando atrás una huella en la institucionalidad colombiana. Fue ministro del Interior y de Justicia, ministro de Vivienda y vicepresidente de la República durante el mandato de Juan Manuel Santos. Aunque aspiró a la Presidencia en dos ocasiones sin alcanzar el triunfo, su liderazgo en el Congreso y su capacidad ejecutiva lo consolidaron en el Estado moderno colombiano.

Incluso en sus momentos de mayor dificultad personal, como el presunto envenenamiento de sus pastores alemanes Urcos y Rex en 2011, Vargas Lleras mostró una sensibilidad particular hacia los animales. Tras esa pérdida, pasaron años antes de que permitiera que Mancho, y posteriormente Toño y Henry, entraran de nuevo en su cotidianidad.

Hoy, mientras el sector político analiza el futuro de su partido, Cambio Radical, la imagen de dos pequeños bulldogs frente al Palacio de San Carlos queda como el testimonio de la vida que Germán Vargas Lleras decidió construir lejos de la política y las urnas.