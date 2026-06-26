Vacunación gratis para mascotas en Bogotá hoy: conozca los lugares y horarios antes de salir de casa

Los dueños de perros y gatos en Bogotá tendrán una nueva oportunidad para proteger la salud de sus animales sin gastar dinero. Este viernes 26 de junio, la Alcaldía Mayor y la Secretaría Distrital de Salud realizarán una jornada gratuita de vacunación antirrábica en la localidad de Bosa, como parte de las estrategias para prevenir la propagación de esta enfermedad y fortalecer el bienestar animal.

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La actividad se llevará a cabo entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. en el Parque Alameda, ubicado en la Calle 73B Sur con Carrera 79d-80.

Allí podrán asistir los ciudadanos con sus mascotas para aplicar la dosis de refuerzo contra la rabia, recomendada una vez al año para perros y gatos.

Las autoridades recordaron que esta vacuna no solo protege a los animales de compañía, sino que también reduce el riesgo de transmisión de una enfermedad que puede afectar a las personas.

La Secretaría de Salud hizo algunas recomendaciones para quienes desean vacunar a sus mascotas. Foto: Getty Images

Por esa razón, hicieron un llamado para que las familias aprovechen la jornada gratuita y mantengan al día el esquema de vacunación de sus mascotas.

Quienes no puedan asistir este viernes también contarán con otras alternativas permanentes. Todos los viernes del mes funcionan puntos de atención en el Centro de Salud El Porvenir y el Hospital de Bosa, con horarios distribuidos entre la mañana y la tarde para facilitar el acceso de la comunidad.

Según cifras de la Secretaría Distrital de Salud, durante 2025 fueron vacunados más de 58.000 perros y gatos mediante brigadas y jornadas especiales.

En lo que va del presente año, ya se han inmunizado más de 10.000 animales, reflejando el interés de las autoridades por mantener controlada la rabia en la ciudad.

Desde la entidad distrital insisten en que cada mascota vacunada representa una barrera de protección para toda la comunidad.

Además, recuerdan que acudir a estas jornadas forma parte de la tenencia responsable y ayuda a prevenir riesgos sanitarios en los hogares.

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La invitación está dirigida a los habitantes de Bosa y sectores cercanos para que aprovechen este servicio gratuito.

Llevar a las mascotas a vacunar toma pocos minutos, pero representa un beneficio que puede durar todo un año y contribuir a proteger tanto la salud animal como la salud pública de Bogotá.