Bogotá lanza proceso para agilizar la adopción de perros y gatos en EXPOPET 2026

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) ha dado a conocer una nueva iniciativa con la que se busca que el proceso de adopción de perros y gatos sea mucho más ágil. Con esta nueva propuesta se busca ahorrar tiempo a las personas interesadas a la hora de llenar los documentos necesarios para el proceso.

Mascotas de viaje este puente: lo que debe revisar antes de salir para evitar dolores de cabeza

Desde ahora se podrá diligenciar un formulario vía internet, que ayudará a los hogares interesados a hacer más rápida la llegada del nuevo integrante de la familia.

El cuestionario cuenta con un total de 16 preguntas que van desde indagar por el tipo de mascota en la que se encuentra interesado el solicitante hasta conocer el tipo de experiencia que ha tenido anteriormente en el cuidado de animales de compañía. Todo esto se hace con la intención de evaluar su perfil y determinar si es apto para la adopción.

Esta iniciativa se ejecuta bajo la estrategia “Adoptar es Amar sin Condiciones”, con la que se busca tener un mayor conocimiento sobre los interesados en compartir su hogar con una mascota.

Además, este programa es de vital importancia para ayudar y acoger a los perros y gatos que han sido víctimas de maltrato físico, han estado en condición de calle o han sido atendidos por algún escuadrón del IDPYBA, como el Escuadrón Anticrueldad, Urgencias Veterinarias y Brigadas Médicas, entre otros.

Los hogares que se postulen para este proceso gozarán de facilidades y ventajas para la tenencia y adaptación de su nuevo integrante; debe tener en cuenta que las mascotas estarán disponibles para adopción desde el 13 hasta el 17 de agosto en Corferias, durante EXPOPET 2026.

Para este año, la Alcaldía de Bogotá y el IDPYBA buscan promover la adopción de al menos 101 perros y gatos durante la feria, en la que tendrán un stand para brindar toda la información y el acompañamiento correspondiente por parte de la entidad.

Es importante que recuerde que, al iniciar este proceso, recibirá un kit con beneficios para el bienestar de su nueva mascota, incluyendo atención médica y orientación en comportamiento.

Alerta en Copacabana: 280 mascotas necesitan un milagro para no ser desalojadas

Para acceder a este programa, debe tener en cuenta los siguientes requisitos necesarios para ser candidato:

Ser mayor de edad.

Presentar fotocopia del documento de identidad.

Presentar fotocopia de un recibo de servicio público.

Un video de la vivienda en donde habitará el animal de compañía.

Si la adopción es de un perro, se debe llevar correa y, para razas de manejo especial, también bozal.

Si la adopción es de un gato, se debe llevar guacal.

Disponer de tiempo para una entrevista y conocer sobre la adopción responsable.

Los animales que reciba mediante este proceso ya están esterilizados y desparasitados, además de contar con el respaldo médico veterinario de la institución. Si está preparado para recibir un nuevo integrante en su familia, puede comenzar el proceso y obtener más información sobre la adopción en la página del IDPYBA.