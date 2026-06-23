Nueva modalidad de robo: si un joven con supuesto síndrome de Down pierde un dron en el techo de su casa, no lo deje pasar

El delito sigue reinventándose en Bogotá. En los últimos meses, múltiples ciudadanos han sido víctimas de una nueva modalidad de robo, cuyas víctimas principales son adultos mayores, que en su empatía, permiten el acceso a sus hogares de una persona con síndrome de Down, que solicita ayuda para buscar un dron que, supuestamente, “cayó en el techo de la casa”.

Frente a la situación, SEMANA habló con dos mujeres que fueron víctimas de este modelo delictivo.

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Así funciona la nueva modalidad de robo

“Un hombre como de unos 25 años con síndrome de Down y el supuesto tío que tiene como unos 30 llegan con la excusa de que a ellos se les cayó un dron en la casa de uno. Siempre hacen inteligencia para que en la casa esté solamente la persona adulta mayor, que es la que menos sabe del tema tecnológico y que es la que les abre siempre”, comentó Martha Lenis, víctima de los presuntos delincuentes.

“Yo le dije: ‘Entra y mira en el patio de mi casa’. Él traía como un aparatico, y sonaba como si efectivamente el drone estuviera en el techo. Dejamos entrar con mi mamá al chico Down y a la persona que lo acompañaba, (un señor como de unos cuarenta y pico de años). Entonces entró y subimos con el chico al patio interior, al cuarto, y desde la ventana le dije que podíamos mirar si estaba ahí el dron. Mientras tanto, el señor que estaba abajo se quedó con mi mamá (una mujer de más de 90 años). Yo bajé a sostener la escalera al señor ahí en el patio, quien alcanzó un palo de escoba para bajar el tal dron y, mientras tanto, el chico con Down gritaba: ‘Sí, ahí está, ahí está’. Yo creo que pasarían unos 20 minutos cuando finalmente dijo: ‘Ya lo alcancé, aquí ya está’. Los sujetos se despidieron y chao. Yo me fui, mis hermanos llegaron y en la tarde mi hermana me escribió y me preguntó que si yo sabía dónde estaba la plata de mi mamá, que no la encontraba por ningún lado”, aseguró a este medio Marcela, otra de las víctimas de estos presuntos ladrones.

En la denuncia de Martha Lenis con este medio, aseguró que “trajimos al CTI y se pone guantes para que no cojan las huellas. La banda está superorganizada porque saben que a un down es muy difícil judicializarlo y es el ladrón mayor (presuntamente), el otro es cómplice, pero no es el que sube ni nada”.

En los dos casos, los sujetos se llevaron objetos de valor, como joyas, anillos y grandes sumas de dinero, que se avalúan en varios millones de pesos, aparte del valor emocional que tenía cada objeto. “En las cajas de las joyas ya no había nada. Todo lo que era oro se lo llevaron estos dos personajes”, aseguró Marcela.

Adicionalmente, se pudo saber que la presunta banda se mueve en las localidades de Teusaquillo y Chapinero. Estos sujetos han sido denunciados frente a la Fiscalía y su caso se difundió a través de redes sociales, donde se han reportado varias víctimas de este modus operandi.

Cuando fue consultada por la fisionomía de los presuntos ladrones, Marcela comentó que: “El joven presentaba rasgos cognitivos muy asociados al síndrome de Down. Tenía una voz aguda y una actitud muy histriónica, con gestos y expresiones exageradas al interactuar. En cuanto a su apariencia física, era un hombre de contextura delgada, de aproximadamente 1.58 m, mientras que su compañero tenía una estatura de casi 1.70 m. Ninguno de los dos tenía una ropa especial o memorable”.