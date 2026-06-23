Carlos Fernando Galán se pronuncia tras muerte de Natalia Villalba en el norte de Bogotá: “Indicios iniciales apuntan...”

Conmoción en Bogotá tras el hallazgo este lunes, 22 de junio, de un cuerpo sin vida al interior de una maleta, en una habitación de un edificio en El Virrey, norte de Bogotá. Se trata de Natalia Villalba, mujer oriunda de Cúcuta.

Tras lo anterior, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció a través de su cuenta en X, esta mañana de martes 23 de junio.

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“Ayer, el cuerpo de Natalia Villalba apareció en un apartamento en el norte de Bogotá. Los indicios iniciales apuntan a un asesinato. Antes que nada, quiero expresarle a su familia toda mi solidaridad. Lamento profundamente lo sucedido. Desde el primer momento de ayer, que se conoció el caso, hemos apoyado al CTI de la Fiscalía, quien está al frente de la investigación para que, a la mayor brevedad, se aclare lo sucedido y se garantice la aplicación de la ley”, dijo Galán en la citada red social.

En la imagen , el apartamento del lugar de los hechos y la ducha donde encontraron la maleta y el cuerpo. Foto: Montaje Semana

Si bien serán las autoridades judiciales las que establezcan las causas puntuales de la muerte de Villalba, información preliminar da cuenta de que en el hecho podrían estar involucrados dos hombres: uno americano y otro británico, quienes habrían estado en dicho apartamento donde fue hallado el cuerpo sin vida.

De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, Villalba llegó al apartamento en El Virrey el pasado 3 de junio y realizó una primera reserva que se extendió hasta el día 7.

Sin embargo, la mujer renovó su estadía en dicho apartamento hasta el 21 de junio. Ahora, las autoridades están tras la pista de los dos sujetos que compartieron en su momento con ella.

Desde la administración del edificio del norte de Bogotá se pronunciaron sobre este hecho.

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“Les informamos que la situación ocurrida en el edificio en el día de hoy es materia de investigación por parte de las autoridades competentes; desde la Administración se brindó la colaboración correspondiente a las entidades encargadas, quienes asumieron el manejo del caso”, indicaron, según una comunicación conocida por el diario El Tiempo.

Sin embargo, desde la Administración de dicho inmueble, que al parecer funcionaba bajo la modalidad de alojamiento temporal, no entregaron detalles de la reserva que Villalba había hecho. Lo anterior, dado que hay una investigación en curso.