Varias regiones en el mundo reciben su denominación basándose en eventos, santos o personajes históricos, y Bogotá no es la excepción. Chapinero es uno de los sectores más reconocidos de la capital de Colombia y, para muchos, puede llegar a ser sorprendente el origen de su nombre.

Según algunos historiadores bogotanos como Alberto Borda, el nombre de Chapinero proviene de un zapatero y su creación. Antón Hero Cepeda es el hombre que diseñó un popular modelo de zapatos con una suela alta de madera que tuvo tal éxito, que los bogotanos empezaron a visitar esta zona de la ciudad en mención por él.

Estos son los chapines que fabricaba Antón Hero Cepeda Foto: X: @HistoriaFotBog

Según lo han reportado varios historiadores, los clientes de este producto preguntaban en las calles por el zapato que se llamaba “chapines” y el fabricante se apellidaba “Hero”, por lo que terminó acuñando el nombre con el cual se le conoce a esta importante zona de Bogotá.

Estos zapatos eran preferidos por las bogotanas, ya que les permitían caminar sin ensuciar sus vestidos en las calles enlodadas de Bogotá. Empezaron a ser aclamados comercialmente, por lo que casi siempre llegaban visitantes a comprarlos y, quienes lo hacían, empezaban a unir las palabras clave, haciendo declaraciones como: “Vamos llegando a Chapin-Hero”.

Es por este hombre y su creación que esta zona se convirtió en una de las más aclamadas comercialmente, y fue por la influencia de Anton que el 17 de diciembre de 1885 un acuerdo concretó que el nombre de este famoso lugar pasaría a ser “Chapinero”.

Se desconoce el lugar exacto en el que Antón Hero Cepeda vendía su calzado, pero los historiadores, como Alberto Borda, estiman que pudo haber sido en lo que hoy se conoce como la carrera séptima con calle 59 o en la carrera 13 con 57.

Chapinero hoy es una importante zona comercial

Hoy por hoy, Chapinero es una localidad del norte de Bogotá que combina uso comercial, servicial, residencial y financiero. Según se reporta en la Biblioteca Digital de la Cámara de Comercio de Bogotá, al menos el 33% del área urbana de esta localidad está dedicada al comercio y servicios.

Chapinero es una de las principales zonas comerciales de Bogotá. Foto: Getty Images

La zona en la que se presentan más concentraciones comerciales está entre las calles 56 y 85, entre las carreras 11 y 15; allí se ubican centros comerciales, tiendas, cafés y servicios.

El 10% de las empresas registradas en Bogotá en 2023 estaban ubicadas en Chapinero, así lo reportó la Cámara de Comercio de la ciudad, que resaltó en dicho momento que en la localidad se contaba con más de 36.000 negocios.