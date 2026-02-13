Estos son los cinco barrios residenciales más apetecidos por los bogotanos para vivir en pareja

Son muchos los factores que pueden hacer que un sector específico sea el más apropiado para adquirir una vivienda. La capital de la República ha sido históricamente la ciudad de las oportunidades, ese lugar que recibe a todo el país para que los ciudadanos cumplan sus sueños.

Canales especializados en vivienda bogotana como Metro Cuadrado y FincaRaíz, emitieron la calificación, además de la calificación digital de algunos ciudadanos que han escogido el top en donde destacan los cinco mejores barrios para vivir en familia en la Atenas sudamericana.

Los factores que determinaron su posición en el ranking fueron los centros comerciales, colegios, parques y acceso a vías importantes.

El principal barrio limita con la Carrera Séptima. Foto: IDU

El Chicó

Este barrio es uno de los más exclusivos de la capital colombiana. Debido a su aspecto elegante, acceso a corredores viales importantes y áreas de dispersión como el Museo del Chicó, lo convierten en el principal sector de la ciudad para los blogs de propiedades.

Este barrio siempre llama la atención, junto con Los Rosales, que, debido a la exclusividad que brinda, la imponencia en su diseño y la estratégica ubicación, siempre sean los favoritos; así mismo, no solo puntean el ranking de los mejores de la ciudad, sino también los más sofisticados.

Cedritos

Este importante sector de Bogotá brinda una gran variedad de posibilidades en cuanto a centros comerciales, cadenas de supermercados, iglesias, clínicas, hospitales, bancos, teatros y parques públicos.

Un informe de La República demuestra que este barrio lidera la búsqueda de arrendamientos en Bogotá; según lo revelado, más del 80% de las familias que desean vivir en esta zona buscan apartamentos antes que casas.

Líder en las búsquedas digitales. Foto: Getty Images

Santa Bárbara

Además de brindar exclusividad, este barrio de Bogotá es atractivo por sus amplias zonas verdes, ya que cuenta con 9 parques.

Sin embargo, este no es el único factor influyente para la presencia de este sector en el ranking; la oferta comercial y gastronómica hace que sea el tercer mejor barrio para las familias bogotanas. Este sector cuenta con la particularidad de brindar una ubicación privilegiada en torno a colegios importantes.

Modelia

Este sector ha desarrollado una gran oferta inmobiliaria, que cuenta con amplias casas y algunos departamentos nuevos construidos en torres modernas. Familias numerosas prefieren este sector, según los informes de los medios especializados.

Según los portales, este sector se ha convertido en uno de los preferidos para las familias bogotanas. Su cercanía al Aeropuerto Internacional El Dorado y cercanía al corazón de la ciudad lo hace uno de los más atractivos.

Además, cuenta con 22 parques naturales, 17 colegios de alta reputación y áreas de esparcimiento para toda la familia.

Colina Campestre

Según el estudio citado anteriormente de La República, este es el sector en donde al menos el 91% de los internautas desean casas. Ante una importante variedad de colegios y amplias zonas recreativas, se convierte en uno de los lugares preferidos por los bogotanos.

Bancos, supermercados, zonas de paseo y locales comerciales plantean una importante infraestructura que, además, está cubierta de una sólida red de transporte público.