La ciudad de Bogotá posee un amplio espectro de zonas en las cuales se puede vivir, sin embargo, esto también genera incertidumbre a la hora de elegir una, particularmente cuando jóvenes deciden irse a vivir solos o cuando simplemente se quiere cambiar de vivienda.

Línea 2 del Metro de Bogotá subterráneo: la ruta que tendrá y las fechas previstas

Es importante aclarar que el interés entre una u otra zona depende de los intereses propios que tengan las personas, por ejemplo cercanía con el trabajo, espacios públicos, centros médicos, centros comerciales, entre otros.

Sin embargo, acá le dejamos una lista de los que podrían ser considerados los mejores barrios según las zonas de la ciudad capitalina, algunos de estos fueron tomados del análisis realizado por el portal Arriendo.com:

Centro

Esta zona de la ciudad para muchos puede ser una zona mágica, plagada de esa nostalgia citadina que la caracteriza, allí se puede encontrar una amplia oferta cultural que sin duda llama la atención.

Parque Central Bavaria: en cercanías con el Centro Internacional, es un barrio residencial y empresarial que es sofisticado por su arquitectura y su cercanía con distintos museos y zonas verdes.

en cercanías con el Centro Internacional, es un barrio residencial y empresarial que es sofisticado por su arquitectura y su cercanía con distintos museos y zonas verdes. Quinta Paredes: con un ambiente combinado entre zonas residenciales y comerciales, se vuelve el barrio perfecto para aquellas personas que disfrutan de la tranquilidad pero también de poder tener lugares de comercio cerca.

Bogotá, Colombia. Foto: Invest in Bogotá.

Sur

Al sur de la capital se puede encontrar una oferta de calidad-precio razonable, con amplio acceso al transporte público.

Venecia: un barrio con gran comercio que puede ser una opción económica y cercana a principales vías de acceso.

un barrio con gran comercio que puede ser una opción económica y cercana a principales vías de acceso. Villa Mayor: con espacios culturales importantes puede ser ideal para aquellos que disfrutan de lugares para hacer deporte o distintas actividades al aire libre.

con espacios culturales importantes puede ser ideal para aquellos que disfrutan de lugares para hacer deporte o distintas actividades al aire libre. Madelena: es una opción para aquellos que prefieren vivir en un barrio con un desarrollo urbanístico importante con cercanía a importantes avenidas.

es una opción para aquellos que prefieren vivir en un barrio con un desarrollo urbanístico importante con cercanía a importantes avenidas. Villa del Río: es una zona estratégica rodeada de importantes avenidas, y con áreas verdes importantes que pueden ser aprovechadas por los residentes.

Norte

Chicó Norte: una zona donde se puede encontrar una oferta gastronómica amplia, así como cercanía con la Autopista Norte, centros médicos y zonas verdes.

una zona donde se puede encontrar una oferta gastronómica amplia, así como cercanía con la Autopista Norte, centros médicos y zonas verdes. Santa Bárbara: uno de los sectores más exclusivos de la capital, donde se pueden apreciar casas tradicionales de grandes dimensiones pero con unos costos de arrendamiento elevados.

uno de los sectores más exclusivos de la capital, donde se pueden apreciar casas tradicionales de grandes dimensiones pero con unos costos de arrendamiento elevados. Santa Ana: cuenta con importantes desarrollos residenciales, así como centros financieros, vivir en este barrio resulta útil particularmente cuando trabajas por la zona.

Definidas oficialmente las nuevas fechas límite para el pago de impuestos en Bogotá: predial y vehicular

Nororiente

Rosales: uno de los barrios más tradicionales de Bogotá con una vista verde hacia los Cerros Orientales y también una vista privilegiada de toda la ciudad de Bogotá, se convierte en un barrio donde se combina lujo, estilo y exclusividad.

uno de los barrios más tradicionales de Bogotá con una vista verde hacia los Cerros Orientales y también una vista privilegiada de toda la ciudad de Bogotá, se convierte en un barrio donde se combina lujo, estilo y exclusividad. Chapinero Alto: un ambiente universitario que evoca la época de juventud, especial para aquellos que desean vivir dentro de una zona plagada de cultura.

un ambiente universitario que evoca la época de juventud, especial para aquellos que desean vivir dentro de una zona plagada de cultura. La Cabrera: un barrio que puede llegar a ser costoso pero que puede llegar a ser considerado como uno de los más valorizados de Bogotá dada su ubicación estratégica cerca del centro comercial Andino.

Panorámica Bogotá. Foto: Guillermo Torres / Semana

Occidente